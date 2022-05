30 évêques étaient présents dont 18 de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pauline Jaricot, Lyonnaise née en 1799, a été béatifiée par l'Eglise catholique, ce dimanche 22 mai, au cours d'une messe à Lyon. 10 000 personnes venues du monde entier étaient sur place.

30 min. C'est le temps qu'a duré la procession d'entrée de la messe de la béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo, tant les membres du clergé étaient nombreux. En tout, un émissaire du Pape, Mgr Tagle, 30 évêques, plusieurs centaines de prêtres et 10 000 fidèles du monde entier, étaient réunis dans un grand hall transformé en cathédrale géante de 12 000 m2.

La cérémonie a débuté avec la "demande" officielle de béatification par Mgr de Germay, évêque de Lyon, puis une présentation biographique de Pauline Jaricot, une lettre du pape François de réponse, et, enfin, le dévoilement du portrait de la bienheureuse.

Le pape François s'adresse ainsi aux fidèles du diocèse de Lyon : "Puisse notre charité se faire aussi inventive et efficace que celle de Pauline Jaricot, apprenons à offrir généreusement ce que nous sommes, nos talents à Dieu, et à nos frères, en particulier les plus pauvres, à donner de nos moyens pour soutenir la mission qui nous incombe à tous en Église de porter l’Evangile au monde".

Le biographe, postulateur de la cause de béatification, précise : "A la mort de Pauline, 2 500 000 personnes étaient associées au réseau de prières du Rosaire Vivant, rien qu'en France". De quoi comprendre la portée, aujourd'hui internationale, de la Lyonnaise, qui en plus de la réhabilitation de la prière du Rosaire, a aussi fondé l'Œuvre de la Propagation de la Foi, présente sur les cinq continents aujourd'hui.

La famille Tran, de la petite Mayline, était aussi présente au 1er rang. La petite fille, "miraculée", alors que les médecins condamnaient son sort après s'être étouffée en mangeant, a apporté une croix apposée près d'une relique de Pauline Jaricot.

L'homélie, portée par Mgr Tagle, envoyé du Vatican et préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, a traité de l'exemple de vertu de la vie de Pauline mais aussi, en toile de fond, de la guerre en Ukraine. "Nous n'allons pas garder la paix du monde, celle qui est guidée par des intérêts égoïstes, (...) car seule la paix de Jésus rénove l'humanité et la terre" a développé le cardinal.

Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez le témoignage d'une descendante de la famille Jaricot en vidéo :

