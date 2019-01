Vers une fréquentation record pour le Sirha 2019 ?

Le Sirha n'est pas encore terminé à Lyon, que l'on sait déjà que la fréquentation devrait battre un record.

"Lundi, on avait 30 TGV de plus en nombre de visiteurs" : Olivier Ginon, patron de GL Events, organisateur du Sirha, a ainsi introduit le World Cuisine Summit, un sommet dédié aux grandes tendances de la restauration, ce mardi 29 janvier.

Jusqu'au 30 janvier, le salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie se tient à Lyon et la déclaration imagée d'Olivier Ginon confirme une tendance qui n'aura échappée à aucun visiteur : la fréquentation est en hausse pour cette édition. En 2017, le Sirha avait réuni 208 000 visiteurs, en 2019, ce chiffre pourrait grimper de 5 à 10 % d'après les premiers retours. Cette nouvelle édition devrait donc battre un record et confirmer le statut de Lyon, capitale de la gastronomie.

