Un nouveau restaurant à Lyon tenu par un sous-chef triple étoilé

L'ancien sous-chef du restaurant triple étoilé La Bouitte (Savoie) pose son tablier dans la Presqu'Ile de Lyon.

Un second souffle pour Le Burgundy Lounge qui devient Burgundy by Matthieu. Le lieu, véritable écrin de 200 m2 en duplex (mezzanine et espace bibliothèque, tout proche de la fabuleuse cave, 10 000 bouteilles pour 10 000 références de 80 domaines) pour fans de grands crus de Bourgogne du quai Saint-Antoine (Lyon 2e), accueille un nouveau chef.

Matthieu Girardon était jusqu'à présent sous-chef de La Bouitte, le restaurant de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) triple étoilé (et faisant partie de la liste des 1 000 meilleurs restaurants au monde) aux côtés de René et Maxime Meilleur, dont il était le bras droit. Et au sujet duquel l'inspecteur du guide Rouge note : "René, le père, et Maxime, le fils. Meilleurs en duo, Meilleur tout court. Une combinaison d’exception, un yin et yang montagnard qui exprime l’âme d’un terroir et la quintessence d’une passion. Côté yin, l’excellence commence par une attention scrupuleuse au produit et à son environnement. Une attention qui, pour René, repose sur des rituels solidement établis : "Je pars pour la cueillette aux herbes et aux baies, tous les matins quand la saison le permet." Côté Yang, et parce que la sagesse sans la fougue serait moins enchanteresse, Maxime assure. De l’enthousiasme, de l’envie et du plaisir : "Une cuisine intelligente mais compréhensible." Ici, tout est imaginé en famille, puisque mère, fille, belle-fille et gendre travaillent ensemble en salle et à l’intendance. Comme souvent en Savoie, La Bouitte est avant tout une histoire d’hommes. Sachez enfin que l'on vous accueille aussi pour la nuit. Dans un chalet mitoyen, six chambres et suites du dernier chic montagnard vous attendent."