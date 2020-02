Un nouveau restaurant à Lyon avec le potentiel d'une étoile

Il s'agit plus d'un transport culinaire que d'une nouveauté pur jus. Et pourtant, ce restaurant à Lyon risque de gonfler comme un soufflé.

Exit la Brasserie Chavant (ex-Francotte), place à Monsieur P. Le restaurant de Florent Poulard, jusqu'ici rue Royale, à deux cornichons de la Mère Brazier et ses fondants artichauts au foie gras et ses formidables pains de brochet aux écrevisses deux étoiles, se septentrionalise comme un saumon remonterait le courant : à la source.

Ici, la source miraculeuse est le nouveau triangle d'or gourmland entre la place des Célestins et la rue d'Amboise (Lyon 2e). C'est surtout l'opportunité de réunir, dans un carré d'immeubles, toute la galaxie des restaurants de Jeff Têtedoie et de Lemmy Broux, concepteurs du Café Terroir, du Café terroir La Cave et du désormais Monsieur P. Car les trois gones sont associés pour le meilleur et pour le pire. Surtout le meilleur à vrai dire.

Monsieur P

8, place des Célestins

04 81 18 70 24

Menus à 32€ (28€ entrée+plat ou plat+dessert)