Tables lyonnaises : La Table – Maison Hand, pays des mille et une saveurs

Ouverte par le cabinet d’architecture lyonnais Maison Hand, La Table est un délicieux petit havre qui assure une cuisine simple, aux influences méditerranéennes et orientales.

Qu’est-ce qu’un bon restaurant si ce n’est celui qui fait naître une émotion ? Au départ, je devais vous parler d’une autre table. Classique, avec service sommelier, maître d’hôtel et tout le tralala. Pourquoi pas ? La gentry (l’ancien monde, diront les tristes palais) a aussi son charme. Aucun commentaire à faire sur la cuisine, signée de quelques plats élaborés. Propre. Bon. Sans bavure. Sans émotion non plus. En sortant, je ne savais pas ce que j’allais bien pouvoir écrire. Inspiration à marée basse. Et le soir, en rentrant chez moi, je suis passé devant La Table – Maison Hand. Ça sentait les derniers préparatifs d’une ouverture imminente. J’ai toqué et réservé pour le déjeuner du lendemain.