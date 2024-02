Sept restaurants lyonnais dans le top 100 "TheFork" des meilleures tables de France

La plateforme de réservation de restaurants "TheFork" publie son top 100 des meilleures tables de France. Sept établissement lyonnais y figurent.

Le site "TheFork" publie en ce mois de février un classement inédit des "meilleures tables de France" que la plateforme présente comme "le premier classement dynamique des 100 meilleurs restaurants de France". La capitale de la gastronomie y fait bonne figure avec sept restaurants affichés.

L'Ecume, le Casse Museau...

L'Ecume est le premier restaurant lyonnais du classement puisqu'il affiche une fière 14e place. Vient ensuite le Casse Museau, situé rue Chavanne, dans le 1er arrondissement, classé 39e par les utilisateurs de la plateforme. L'Etage, place des Terreaux, se hisse ainsi à la 51e places des meilleures tables de France, approuvé par la quasi-totalité des clients.

Il est suivi par le Malva, un restaurant ukrainien situé dans le 6e arrondissement de Lyon. Le Bouche B et Table et Partage arrivent, quant à eux, en 82e et 83e places. Enfin, Le Passe Temps étoilé Michelin, qui réinterprète la cuisine française en l’habillant de touches coréennes, affiche une belle 92e place. TheFork publie par ailleurs un classement local dédié à Lyon dans lequel apparaissent le Petit Osaka, le Nacre et le Café Terroir.

Le palmarès sera mis à jour chaque mois en fonction de la moyenne des évaluations, des avis vérifiés et des volumes de réservation des six mois précédents. "Ce classement met en lumière les tables ayant reçu des avis vérifiés positifs [...] Des grands restaurants populaires aux établissements de plus petites villes", explique Damien Rodière, directeur général de TheFork Europe de l'Ouest.