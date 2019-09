Qu'est-ce que le Lyon Street Food Festival qui commence ce jeudi ?

Depuis trois ans, c'est le rendez-vous culturello-gourmand de fin d'année à Lyon. La 4e édition du Lyon Street Food Festival ouvre ses portes ce jeudi 12 septembre à 18h00.

Pour sa 4e édition, le Lyon Street Food Festival prend une dimension éminemment nationale, voire internationale, avec la venue de Marco Calogreco, le chef trois étoiles Michelin du Mirazur, à Menton, récemment élu "meilleur restaurant du monde" par le World's 50 Best.

À n'en pas douter, le chef d'origine argentine sera la star de la Halle Street Food, le cœur du festival sous la verrière métallique de la cour centrale des Subsistances. C’est un coup de maître qu'ont réussi Emeric Richard et Thomas Zimmermann, les architectes du festival qui s'étale sur trois soirées et deux jours (12 au 15 septembre).

Pour la petite histoire en coulisses, Mauro Colagreco est associé, dans son restaurant parisien Grand Coeur, avec Julien Fouin (cocréateur d'une petite galaxie de tables branchées à Paris), dont le dernier bébé, Cocotte, a ouvert en début d'été cours d'Herbouville (dans le 4e arrondissement). Quand le binôme du Lyon Street Food Festival a rencontré cet ancien rédacteur en chef du magazine Régal, impossible de ne pas poser la question : Mauro Calogreco serait-il tenté par une cuisine de rue à Lyon ? Un coup de fil plus tard et l'affaire était conclue.

À ses côtés, 79 autres chefs invités – dont Romain Meder, chef du Plaza Athénée, trois macarons Michelin, Mathieu Vianney, double macaronné pour sa Mère Brazier ou Serge Viera, Bocuse d'Or 2005 – avec pour seul et unique cahier des charges : concocter de la street food pour 4/5 euros max. "On ne veut pas devenir un festival culinaire élitiste, comme certains qui organisent des off, dans des lieux hyper intimistes et réservés à quelques happy few. Notre volonté est de rester un événement accessible à tous" explique le duo.

Au menu de cet opus 2019, quatre villes invitées : la Finlande (territoire élu le plus heureux du monde !) et sa healthy food, Hong Kong, capitale de la street food et des nights markets, Kobé la Japonaise, entre terre et mer et son bokkake yakisoba, et Madrid, mélange de propositions traditionnelles espagnoles et inspirations étrangères. Mais aussi 8 food trucks, 11 espaces scénographiés, une dizaine de concerts.

Début des hostilités, ce soir à 18h00.

Lyon Street Food Festival en chiffres · Jeudi 12 et vendredi 12 : 18h - minuit / samedi 14 : 11h - minuit / dimanche 15 : 11h - 21h · les Subsistances 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er · Prix : adultes prévente 6,50€, sur place 7€ / enfants prévente 4,50€ sur place 5€ / gratuit pour les moins de 5 ans · 80 chefs venus du monde entier · 4 destinations invitées : Hong-Kong, Kobé (Japon), Helsinki (Finlande, Madrid (Espagne) · 11 espaces scénographiés · 8 food trucks · 100 ateliers · 9 concerts · 25 000 visiteurs attendus