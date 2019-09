La fausse bonne solution du Lyon Street Food Festival aux files d'attente

Le festival de street food lyonnais a conclu un partenariat avec une plateforme de livraison à domicile pour éviter les de faire la queue aux stands des chefs.

Pour sa 4e édition, le Lyon Street Food Festival a ouvert les jauges pour accueillir 25 000 festivaliers sur 4 jours (12 au 15 septembre). Où plutôt deux jours pleins et trois soirées. Logiquement, tout a été pensé et conçu pour pallier les files d'attente aux stands. Mais il ne faut pas se mentir, des queues (et pas seulement celles mijotées de bœuf), personne n'y coupera. Sauf à avoir un coupe fil.

C'est pour cette raison que les organisateurs du Lyon Street Food Festival ont reconduit, pour la deuxième fois, leur partenariat avec l'application de livraison à domicile Uber Eats. Pour "permettre à tous les heureux participants de cet évènement dédié à la street food de vivre une expérience unique en se faisant directement livrer les plats des plus grands chefs sans attente"

En quelques clics, les festivaliers pourront ainsi se faire livrer 25 plats de 12 chefs (Florian Rémont du Bistrot du Potager, Arnaud Laverdin, Thomas Pezeril et Matteo Bonatto de Sapnà, Sébastien Bouillet...).

Une fausse bonne idée quand on réfléchit un peu. Car l'âme du Lyon Street Food Festival, c'est d'aller humer sur place, tâter du chef, sentir la foule, danser, remuer, vibrer, partager. Bref, ressentir de l'émotion.

Un plat livré du Lyon Street Food Festival à domicile, quel est l'intérêt ?