Pâtissier réputé de la Croix-Rousse, Alain Rolancy laisse la main

Le Meilleur ouvrier de France Alain Rolancy annonce la fin de son aventure à Lyon. Son chef exécutif historique prend la suite.

C'est l'une des maisons mythiques de Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, qui s'apprête à changer de propriétaire. Alain et Brunelle Rolancy vont laisser la main, dès le 1er juillet, à David Anastassios, leur chef exécutif.

Le pâtissier, meilleur ouvrier de France en 1994, formé chez un autre chef Meilleur ouvrier de France, Gabriel Paillasson - qui est à la pâtisserie ce que Paul Bocuse est à la cuisine - et son épouse, abordent ce changement de vie avec beaucoup de soulagement.

"C'est un choix mûrement réfléchi, et une décision qu'on a prise tous les deux" explique Alain Rolancy. Pour l'instant, je n'ai pas de tristesse à l'idée de quitter notre boutique, mais ça viendra peut être un peu plus tard" s'amuse de son côté Brunelle.

Le 18 juin, la maison Rolancy fermera ses portes pour quelques semaines et rouvrira le 1er juillet avec une nouvelle équipe à sa tête. "On a la chance d'avoir une jolie succession" se félicite le maître des lieux. "David est un peu comme mon fils professionnel. Et puis je ne serais pas très loin. S'il a besoin de conseil je serais toujours là pour lui en donner" confesse Alain Rolancy.

David Anastassios, chef exécutif de la pâtisserie depuis 12 ans, aura donc la lourde tâche d'assurer la succession et perpétuer la tradition de la boutique. Entremets mousse, fruits, chocolats, tartes et bonbons chocolat devraient rester sur les étals du magasin. Les habitués de la pâtisserie qui a accompagné pendant plusieurs décennies les familles lyonnaises dans bon nombre d'évènements ne devraient pas être trop dépaysés par ce changement de propriétaire. "Les grands classiques qui ont fait la réputation de la maison seront toujours présents. David apportera une touche personnelle et gardera les essentiels" explique la pâtisserie dans son communiqué.

"Aujourd'hui, on a envie de vivre différemment, de laisser derrière nous cette vie professionnelle intense" poursuit Brunelle Rolancy. "Débuter toutes les journées à 4h, c'est un rythme soutenu. Depuis quasiment 30 ans on vivait à 100% pour le magasin. Désormais on veut profiter de la vie, prendre le temps, tout simplement".

"Un saut dans l'inconnu" confesse Alain Rolancy, fils de commerçant ayant connu ce rythme de vie depuis tout petit. "On va vivre une nouvelle aventure, auprès de notre famille, mais on a déjà plein d'idées en tête pour s'occuper" conclut l'épouse du MOF.