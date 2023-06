L'ex-Lyonnais Emerson devient le premier joueur à remporter tous les trophées UEFA

Ayant joué pour l’Olympique Lyonnais (2021-2022), Emerson est devenu après sa victoire en Conférence League le premier joueur à glaner tous les trophées européens.

Après la victoire de son équipe en Ligue Europa Conférence League face à la Fiorentina (2-1), le défenseur de West Ham est le premier joueur a remporter les cinq compétitions organisées par l’UEFA. En effet, dans une finale au bout du suspense avec un but à la 90e (Jarrod Bowen), l’ancien Lyonnais s’offre un nouveau titre et le premier de West Ham depuis 58 ans.

Les cinq titres européens

Plus tôt dans sa carrière, Emerson avait remporté la Ligue Europa en 2019, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe (compétition entre le vainqueur d’Europa League et de la Ligue des Champions) avec le club londonien de Chelsea. Avec la sélection italienne, il remporte aussi l’Euro 2020.

Du côté de Lyon, le joueur ne sera resté qu’une seule saison et n’aura pas véritablement marqué de son empreinte l’histoire du club. Emerson ne remporte pas de titre avec le club de la capitale des Gaules puisque le dernier date de 2012 avec une victoire en finale de Coupe de France face à Quevilly (1-0) et un Trophée des champions dans la foulée.