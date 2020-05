Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : M Restaurant dans le 6e

Le "M Restaurant" se lance dans le grand bain de la vente à emporter. Avec la crise du Covid-19, ils sont nombreux à adopter cette nouvelle philosophie qui compense la brutalité de la fermeture des salles de restaurant et comble un peu le manque à gagner. La "VAE" nouveau b.a.-ba de la restauration traditionnelle ?

Oui, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pensez bien à appeler au 04 78 89 55 19 pour commander avant de vous déplacer.

Dès ce mercredi 6 mai, le M Restaurant (quartier Foch, Lyon 6e) attaque la vente à emporter. Julien Gauthier et son associé Emmanuel Tachon-Foley ont longuement réfléchi avant de se lancer dans le grand bain. "Une alternative".

On ne peut que vous recommander : c’est imaginatif, maîtrisé, riche en saveurs et en textures.

Entrée 8€

Crémeux aux champignons, duxelles de champignons, et lard, crème fouettée à l'estragon

Rillettes de saumon aux herbes et condiments, bavarois de céleri, légumes croquants et citron,

Plat principal 12€

Epaule d'agneau confite, jus de cuisson réduit, basquaise de légumes et olives noires

Dos de merlu rôti, duxelles de champignons et épinards, pomme de terre confite et beurre acidulé au citron

Dessert 7€

Pot citron, crumble et meringue

Financier et salade de fruits frais à la menthe

M Restaurant

47, avenue du Maréchal Foch

Lyon 6e

https://www.mrestaurant.fr/

04 78 89 55 19

Midis du lundi au samedi

Soirs sur réservation