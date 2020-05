Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Le Touareg dans le 5e

Un aller simple pour le Maroc avec les tajines et les couscous du restaurant Le Touareg, dans le Vieux-Lyon.

Pour ce huitième et dernier week-end officiel de confinement, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pensez bien à appeler au 04 72 77 69 66 ou à écrire à letouareg690050@gmail.com pour commander avant de vous déplacer.

Un alchimiste et un mage en furent les hôtes. Le procureur du roi, en 1589, y donna un souper fameux réunissant d'illustres personnages et resté connu sous le nom de "festin des Sept-Sages" (probable clin d'oeil au Banquet des Sept Sages de Plutarque)... La rue du Boeuf est une rue de mystères, de voyages et de bonne chère.

Pour apprécier ce triptyque, à défaut de pouvoir voyager, c'est au n°38 qu'il faut faire un saut. Dans son restaurant Le Touareg, Naïma, mi-tunisienne mi-marocaine, nous fait voyager avec ses spécialités particulièrement réussies, notamment ses couscous (nous n'avons pas encore goûté les tajines, qu'on imagine aussi soignés).

A emporter :

Entrées 5€

Brick : fine feuille de blé farcie aux choix (boeuf, thon)

Méchouia : poivrons et tomates grillées, marinées à l'huile d'olive et citron

Hoummous : purée de pois chiches à la libanaise

Zaalouck : caviar d'aubergines à la marocaine.

Couscous 10€

Agneau (15€), boeuf, poulet, kefta, merguez, végétarien.

Tajines 15€

Touareg : viande au choix parfumée à la cannelle et au safran, mijotée aux pruneaux, abricots et fruits secs

Atlas : poulet, échalote confite, thym, safran de Taliouine (centre de production du safran au royaume du Maroc)

Adam : poulet aux olives, citron confit et pommes de terre

Kefta : boulettes de boeuf parfumées aux épices et menthe, confiture de tomates, tomate confite

Végétarien : légumes de saison mijotés, fruits confits, pois chiches et fèves.

Le Touareg

38 rue du Boeuf

Vieux Lyon

04 72 77 69 66