Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Le Garde Manger de Substrat dans le 4e

Au Moyen Âge et jusqu'à la fin du XVe siècle, on appelait "garde-manger" le local frais et aéré où l'on conservait les provisions. En cuisine professionnelle, le garde-manger désigne le local où l'on stocke, en chambres froides, les aliments périssables (poisson, viande, charcuterie, légumes, produits laitiers, etc.) et où l'on prépare toutes les marchandises crues (piéçage des viandes, préparation des poissons, confection des terrines, etc.). C'est également le lieu de dressage des préparations froides (salades, hors-d'œuvre, saumon fumé, etc.) (in Le Grand Larousse gastronomique).