Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant La Meunière dans le 1er

Le bouchon La Meunière, l'une des institutions canaille de la bonne ville de Lyon, se lance dans la vente à emporter.

Oui, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pour passer commande, c'est ici.

Véritable mémoire culinaire de la ville, vorace Gardien du temple, La Meunière souffle ses 99 bougies cette année. Une vieille dame qui a encore une sacrée belle vitalité. La Meunière date donc de 1921, à une époque où "les mères" - des cuisinières de grandes familles bourgeoises installées à leur compte et proposant des plats familiaux, mélange subtil de cuisine bourgeoise et populaire - régnaient sur la scène culinaire lyonnaise sans demi-mesure et avec poigne (la même année, Eugénie Brazier ouvrait son restaurant rue Royale). Au 11 de la rue Meunière, depuis un siècle, seuls des hommes se sont relayés en cuisine.

Aujourd'hui, Olivier Canal propose des plats généreux et gourmands réalisés maison à partir de produits frais. Au menu, les grands classiques de la cuisine lyonnaise et des suggestions de saison.

En vrac et au menu de La Meunière à emporter :

Plats canailles

Tranche de Pâté croûte 12€

Tête de veau 16€

Gratin de ravioles de la Mère Maury 14€

Gratin d’andouillettes 15€

Poulet au jus, jardinière de légumes 17€

Gratin de macaronis de la Mère Fillioux 5€ par personne

Plateau apéro pour 2 personnes 20€ (cervelle de canut, saucisson ou rosette, gratons, pâté croûte, Comté)

Cookies de Pimousse (5 pièces) 5€

Riz au lait maison, compotée de fruits de saison, chouchou de fruits secs 5€

La brioche Pastis d’Amélie façon pain perdu, caramel salé 5€

Crémeux chocolat, caramel salé et sablé breton 5,50€

Plats familiaux



Canette des Dombes entière confite de chez Miéral, jardinière de légumes et gratin de pâte de la Mère Fillioux (pour 4 à 6 personnes) 75€

Lasagne d’agneau confit de la Ferme de Clavisy (pour 2 personnes) 26€

Paniers de fruits et légumes

La Meunière propose aussi deux types de paniers de fruits et légumes de ses producteurs locaux (20€ et 40€).

La Meunière

11, rue Neuve

Lyon 1er

04 78 28 62 91

www.lameuniere.fr

Du lundi au vendredi