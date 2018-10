Lyon : Mama mia classée meilleure pizzeria de France

Pour les internautes adeptes de Trip Advisor, la meilleure pizzeria du pays se trouve à Lyon, dans le quartier de Gerland.

“Encore et toujours les rois de la pizza lyonnaise ”, écrivait un internaute sur Trip Advisor. Désormais, la pizzeria Mama Mia, gérée par Jordan Tomas, serait même la meilleure de France et de Navarre selon un classement effectué sur le site. En 2012, Jordan Tomas n'avait décroché rien d'autre que le titre de vice-champion du monde après avoir été désigné meilleur pizzaïolo de France un an plus tôt. La consécration continue pour ce restaurant du quartier de Gerland ouvert en 2007 et qui fait aujourd'hui fait carton plein à chaque service. Son créneau ? La fraîcheur et la qualité des produits. "Les pizzas kebab ou avec du cheddar ne sont pas vraiment notre truc. On nous en demande. Mais on n’en fera jamais. Ce n’est pas dans notre état d’esprit", confie le cuisinier à 20 minutes. Chaque ingrédient de la pizza est cuisiné maison pour combattre l'association de celle-ci à la malbouffe. Avec son épouse, Julie, et les 12 salariés du restaurant, Mama mia envisage de changer la carte "d'ici quelques semaines" pour proposer des pizzas concoctées avec des produits de saison afin de mettre à l'honneur les saveurs d'automne.

Le classement de Lyon Capitale

Il y a quelques années Lyon Capitale avait réalisé un classement des meilleures pizze de Lyon :

> Mama Mia "meilleure pâte fine de Lyon" : "Attenzione ! Vous êtes chez un vice champion du monde de pizza "in teglia" (sur plaque). Mais Jordan Tomas excelle aussi dans les pizze classiques. Son secret : sa farine italienne issue d’un petit moulin du nord de l’Italie et, ovviamente, son tour de main unique."

> Casa Nobile "coup de coeur" : "Lo Nobile, le truculent patron du Café des Jacobins a ouvert sa casa l’été dernier et le succès ne se dément plus. Ici, c’est la Sicile. Le pizzaïolo vient directement de Palerme. Ses pizza : difficile de faire mieux à Lyon à ce prix-là."

> Casareccio "meilleure pâte épaisse de Lyon" : "Pourquoi les pizzerias sont toujours tenus par des "hommes de l’âge"… ? Chez Casareccio (casereccio signifie "fait maison"), le pizzaïolo et le serveur sont tatoués, doivent à peine avoir 60 ans à eux deux et font tourner (les pizze et) la boutique au poil."