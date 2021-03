Lyon. Le Bocuse d'Or 2021 à emporter

Nouvelles sensations pour le menu du Bocuse d'Or 2021, dont la finale mondiale se tient à Lyon.

La finale internationale du Bocuse d'Or est programmée les dimanche 26 et lundi 27 septembre 2021. 24 chefs du monde entier, parmi les plus prometteurs de leur génération, seront en compétition pour décrocher ce qui est considéré comme le graal de la profession.

Quelques surprises sont au menu. Pour cette 18 édition, les organisateurs ont choisi de mettre la vente à emporter à l'honneur, pour "faire écho aux nouveaux modes de restauration qui ont vu le jour durant la pandémie".

L'épreuve de l'assiette du concours (l'une des deux épreuves à côté de celle du plateau) sera cette année remplacée par une épreuve "Take away". Les 24 candidats en lice devront ainsi concevoir un menu à emporter autour de trois plats (entrée, plat, dessert) autour d'un même produit de saison, la tomate. Le menu devra être présenté dans une box mise au point par les candidats eux-mêmes, à partir de matériaux d'origine végétale et obligatoirement réutilisable.

Nouveau : le Bocuse d'Or Social Commitment Award

Autre surprise du chef, le Bocuse d'Or 2021 crée le Bocuse d'Or Social Commitment Award. Ce prix récompensera l'implication sociétale d'une équipe dans des domaines liés à l'alimentation : aide alimentaire, distribution de repas, lutte contre le gaspillage, agriculture responsable, éducation, formation, etc.

Les 24 équipes en compétition

Europe : Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Norvège, Suède, Suisse

Asie-Pacifique : Corée du Sud, Indonésie, Japon, Singapour, Thaïlande

Afrique : Maroc, Tunisie

Amériques : Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Uruguay

Wild cards : Nouvelle-Zélande, Russie.

