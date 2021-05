Les grandes recettes de cuisine de Lyon : le poulet Célestine

C’est peut-être la plus belle histoire d’amour de la gastronomie lyonnaise d’antan, avec bien évidemment celle de l’oreiller de la belle Aurore. Par le passé, Lyon Capitale vous a conté cette histoire originale d’affection d’un fils pour sa mère : il y a des lustres, au début du XIXe siècle précisément, au cœur de la Bresse, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, futur avocat et magistrat qui entrera dans la postérité avec sa Physiologie du goût (1825), imagina une fabuleuse recette de pâté en croûte de forme carrée qu’il dédia à sa mère, Claudine Aurore (Récamier de son nom de jeune fille), sous l’appellation savoureuse d’ oreiller de la belle Aurore . Un plat "digne de la table des dieux" s’était par la suite exclamé l’homme de lettres et journaliste Curnonsky, dont les trois syllabes sont devenues synonymes de gastronomie. Le poulet Célestine a, à sa façon, lui aussi marqué la gastronomie lyonnaise.