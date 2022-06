Architecte, Nizier du Puitspelu, alias Clair Tisseur, est surtout connu pour ses ouvrages prônant la défense des traditions et du riche passé de Lyon.

C’est probablement le premier historien de “la mangeaille lyonnaise au temps jadis” (pour reprendre le titre de l’un de ses ouvrages paru en 1890). Folkloriste, Clair Tisseur l’était assurément. Folklorique certainement pas. Très attaché à Lyon, il y fonda en 1879 l’académie du Gourguillon, l’une des plus emblématiques associations de défense des traditions, canons, us et coutumes de la ville, le principal fondement étant de préserver “toute vieille bonne tradition lyonnaise”. Il y aura 13 académiciens durant ses 40 ans d’existence. En 1919, n’en restant plus qu’un, Catherin Bugnard (maire provisoire de Lyon durant l’entre-deux-guerres et auteur de La Plaisante Sagesse lyonnaise) fonde, dans la foulée, l’académie des Pierres plantées, “fille respectueuse, quoique non reconnue, de défunte l’académie du Gourguillon”.