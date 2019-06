Le restaurant italien Augusto devient Doppio, cantine brésilienne

Le chef Augusto Garcia Santos change de cap. Il passe de l'Italie au Brésil. Finito Augusto, bem-vindo Doppio !

Avant de réussir son programme arts culinaire et management de la restauration à l'Institut Paul Bocuse (promotion 2009), Augusto Garcia Santos était commercial Fiat au Brésil, où il est né. Reconverti en chef-cuisinier, et après des passages chez Troisgros, fou de Japon et d'Italie, et des ultramontaines trois-étoiles Nadia Santini (Dal Pescatore) et Enoteca Pinchiorri - il a tout appris de sa grand-mère italienne - il ouvre son propre restaurant Augusto, rue Neuve (Terreaux) le 18 juin 2012.

Il y pratique une cuisine régionaliste, axée sur le terroir, subtilement contemporéanisée. C'est une agréable révélation pour Lyon Capitale . "Andante con gusto. Allant avec goût. En musique classique, il s'agit d'un mouvement lent et expressif d'une symphonie, d'une sonate ou d'un opéra (andante), dont l'auteur en fait une interprétation pleine de distinction et de charme (con gusto). Dans le sens exact italien, con gusto veut dire voluptueusement. Chez Augusto, le nouveau restaurant transalpin de Lyon, la cuisine joue sur ce registre."

Sept ans plus tard, quasiment jour pour jour, Augusto Garcia Santos change de cap et nous emporte dans ses valises, au Brésil, ses terres natales. Le restaurant, toujours au 6 rue Neuve (1er, Terreaux), s'appelle désormais Doppio.

On vous en dit plus bientôt.