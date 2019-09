Le meilleur chef pâtissier du monde à Lyon chez Sébastien Bouillet

Le chef pâtissier du palace parisien Le Meurice, Cédric Grolet, est l'invité exceptionnel du chef lyonnais Sébastien Bouillet.

D'un côté, Cédric Grolet, Meilleur pâtissier du monde 2018 selon le World's 50 Best Restaurants ; de l'autre Sébastien Bouillet, pâtissier lyonnais membre de Relais Desserts (la crème internationale du milieu). Le premier travaille comme chef pâtissier au Restaurant le Meurice Alain Ducasse (2 étoiles Michelin), au coeur du palace parisien Le Meurice, le second navigue entre la croix-Rousse, la boutique historique familiale, son QG au bord du canal de Miribel, ses huit autres adresses lyonnaises et le Japon où il est considéré comme une star de rock.

Les deux tatoués se sont donnés rendez-vous le week-end des 19 et 20 octobre à la Maison Bouillet (Croix-Rousse). L'idée : un événement éphémère et unique au cours duquel Cédric Grolet (originaire de Firminy, dans la Loire) fera découvrir aux Lyonnais trois de ses créations emblématiques : la Noisette or, le Marron 2.0 et le Citron 2.0. Des trompe-l’œil qui allient prouesse technique et gustative disponibles à la Maison Bouillet en présence de Cédric Grolet le temps d’un moment gourmand suspendu.