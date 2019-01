L'Ourson qui boit, bistroquet de Lyon qui fait l'unanimité

L'Ourson qui boit perd son Bib Gourmand dans le Michelin 2019. On y court vite. Il y a un problème avec les plantigrades ? A moins que le higuma lyonnais ne décroche l'étoile lundi, lors de la divulgation du guide Michelin.

Qu'on se le dise, L'Ourson qui boit de la rue Royale ne boit pas la tasse. Le bistroquet de poche d'Akira Nishigaki (dont le nom vient du restaurant français de Kyoto dans lequel a travaillé sept ans) fait salle comble chaque midi et chaque soir de la semaine. 28 couverts et autant de "oh !", de "hummm", de "raaah". Et un dialogue franco-nippon irrésistible.

Ce vendredi 18 janvier au déjeuner : crème de petits pois avec pétoncle ou salade de pintade à l'huile de noisette en teriyaki (sucré salé à la sauce soja) au vin rouge, semoule de chou-fleur ou filet de lieu noir, émulsion de saké-kasu (lies fraîches de saké), chou chinois et champignons sautés ou pièce de veau, sauce Noilly Prat aux cornichons et câpres, pâtes et petits légumes.

En fin de jeu, un tiramisu au yuzu à la fraise ou une panna cotta à la confiture de framboise et glace au thé vert.

A 20 euros le menu complet est hyper chiadé. C'est une cuisine simple mais sacrément bien élaborée.

Le guide Michelin l'a rayé de la liste des Bib Gourmands lyonnais. D'aucuns se sont dits qu'il y avait anguille sous roche et que ça signifiait automatiquement sa promotion à une étoile. De là à ce que les oursons flottant comme des astronautes au plafond du néo-bistrot touchent les étoiles... Nous ne pensons pas.

Il n'empêche que le restaurant d'Akira Nishigaki reste l'un des meilleurs rapport/qualité prix des

1 600 restaurants de la ville.

