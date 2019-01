En images, les plats de la finale 2019 du Bocuse d'Or à Lyon

Triplé 100 % nordique lors de la grande finale internationale du Bocuse d'Or 2019, le plus grand concours de la planète, qui s'est déroulé à Lyon.

Le concept : 24 jeunes chefs du monde entier, parmi les plus prometteurs de leur génération, qui doivent réaliser des plats en 5h35 devant un public déchaîné. Pour les départager, un jury composé des plus illustres cuisiniers de la planète. Plus qu’une simple compétition culinaire, le Bocuse d’Or est un show ultra médiatisé. De nombreux chefs de talent se sont fait un nom en gagnant ce concours, et ont projeté leur pays sur le devant de la scène gastronomique internationale.

Cette année, les candidats ont dû réaliser 2 épreuves pour convaincre le jury : rôtir un carré de veau 5 côtes en hommage à Paul Bocuse, et revisiter la chartreuse de légumes aux coquillages en hommage à Joël Robuchon.

C'est le Danemark qui est reparti avec la statuette d'or, devant la Suède et la Norvège. "J’ai vu un travail exceptionnel, il n’y a même pas de mot, c’est beau et c’est bon" s'est ému le président d’honneur du jury, le chef Meilleur Ouvrier de France et trois étoiles Christophe Bacquié.

Les plats du Danemark, Bocuse d'Or

L'assiette végétale : chartreuse de légumes aux coquillages

Thème sur plateau : carré de veau sous la mère 5 côtes premières

Les plats de la Suède, Bocuse d'argent

L'assiette végétale : chartreuse de légumes aux coquillages

Thème sur plateau : carré de veau sous la mère 5 côtes premières

Les plats de la Norvège, Bocuse de bronze

L'assiette végétale : chartreuse de légumes aux coquillages

Thème sur plateau : carré de veau sous la mère 5 côtes premières

Prix spécial assiette, France

Prix spécial plateau, Finlande