En 2020, le Lyon Street Food Festival va déménager

Terminé les Subsistances, pour sa 5e édition, le Lyon Street Food Festival va investir un nouveau lieu XXL en 2020.

Après 4 années passées sur les bords de Saône au sein des Subsistances, le Lyon Street Food Festival vient d'annoncer un déménagement pour l'édition 2020. Et c'est peu dire que la cuisine va s'agrandir puisque le festival va investir les 29 000 m2 des anciennes usines Fagor Brandt qui viennent d'accueillir la biennale d'art contemporain. Cette 5e édition aura lieu du 8 au 11 octobre avec une version de la formule “food, culture, music et party” que l'organisation annonce déjà “XXL”.

“En octobre, cette incroyable friche industrielle sera métamorphosée en temple de la gastronomie mondiale avec de nouveaux espaces intérieurs et extérieurs, de nouvelles thématiques et de nouvelles destinations invitées”, promet Lyon Street Food. L'an passé 30 000 personnes avaient été accueillies.

100 chefs, 300 recettes, 15 concerts

“Après quatre éditions complètement folles, nous sommes fiers et excités d’investir ce site magique. Nous allons pouvoir donner une nouvelle dimension au festival et nous mettre en position d’accueillir toujours mieux notre public. Notre ambition est grande et toute l’équipe est d’ores et déjà sur le pied de guerre pour concocter une programmation sensationnelle et pimentée de multiples nouveautés. On vous en dit plus dans quelques semaines !”, ont commenté Emeric Richard & Thomas Zimmermann, les créateurs de l’événement.

Rencontrés par Lyon Capitale en septembre 2019 après le festival (lire ici), les deux organisateurs avaient déjà esquissé ce changement de dimension du festival. “On se doit de réfléchir à accueillir nos festivaliers dans les meilleures conditions. On continue de réfléchir à comment on peut organiser les choses. On touche vraiment aux limites du site (des Subsistances). On avait pris la décision de passer de 3 à 4 jours de festival. Désormais, la question de changement de site se pose”, confiait, Emeric Richard.

100 chefs sont annoncées. Ils concocteront plus de 300 recettes en live. Une large place devrait être faite à l’Afrique. Côté live toujours quinze concerts auront lieu durant cette 5e édition.