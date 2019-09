Lyon Street Food Festival : à quoi va ressembler l'édition 2020 ?

La 4e édition du Lyon Street Food Festival a encore été une grande réussite du 12 au 15 septembre aux Subsistances (Lyon 1er). Avec plus de 30 000 visiteurs en 4 jours. Des Subsistances trop petites pour accueillir l’édition 2020 ?

C'est devenu LE rendez-vous culturello-gourmand de fin d'année à Lyon. La 4e édition du Lyon Street Food Festival, du 12 au 15 septembre aux Subsistances (Lyon 1er), a encore battu tous les records. "Comme chaque année, cela a dépassé toutes nos espérances. On avait eu 24 000 visiteurs l’année dernière (lors de la 3e édition), on espérait 26 000 ou 27 000 personnes", explique Emeric Richard, l’un des deux fondateurs du festival avec Thomas Zimmermann, les gérants de la société Food Trucks Gourmet. 30 500 visiteurs ont finalement arpenté pendant quatre jours le domaine des Subsistances.

Après 12 000 personnes la 1ère année, 18 000 lors de la 2e édition, 24 000 lors de la 3e, le Lyon Street Food Festival n’en finit pas de se développer. Avec 80 chefs venus du monde entier cette année, 150 ateliers culturels et 110 000 portions servies. " Le public vient de plus en plus en loin. L’engouement autour de ce festival est croissant. Au-delà des chiffres, ce sont les retours de tout le monde qui sont positifs. On a ressenti quelque chose fort", poursuit Emeric Richard.

Les Subsistances trop petites pour 2020 ?

Et maintenant ? Quid de l’édition 2020 ? La structure d’accueil des Subsistances, où se déroule le festival depuis ses débuts, arrive à saturation. "On se doit de réfléchir à accueillir nos festivaliers dans les meilleures conditions. On continue à réfléchir à comment on peut organiser les choses, ajoute Emeric Richard. On touche vraiment aux limites du site (des Subsistances). On avait pris la décision de passer de 3 à 4 jours de festival. Désormais, la question de changement de site se pose".

Le festival aux Subsistances, c’est donc fini ? Pas forcément. "Il y a plusieurs options. Il y a une option qui consiste à faire vivre le festival dans plusieurs lieux en même temps, avec un lieu central", souligne l’organisateur. Dans ce ces-là, les Subsistances pourraient encore faire parties du projet. "La seconde option est de changer de lieu. On ne peut plus étendre la durée du festival. On réfléchit aux deux options", ajoute-t-il.

L'Afrique à l'honneur en 2020

En 2020, la part belle sera faite à l’Afrique. Le Lyon Street Food Festival, qui devrait encore avoir lieu au mois de septembre, compte camper sur l’ADN du projet initial et de ses trois piliers : chefs, ateliers, musiques.

"Ce sont les trois piliers qui portent le festival. On veut dépasser largement le cadre de la gastronomie. On a programmé ce festival pour montrer que dans la capitale de la gastronomie, on pouvait aborder la cuisine de manière différente. Les ateliers étaient archi-plein. On va continuer à travailler la programmation dans ces trois domaines. On met un point d’honneur à se renouveler chaque année. On va chercher de nouvelles destinations, de nouvelles thématiques", conclut l’un des deux fondateurs de l’évènement. 350 personnes travaillaient chaque jour sur le site cette année.