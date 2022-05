Déjeuner ou dîner chez soi avec la vaisselle d’une des plus grandes signatures gastronomiques de Lyon, c’est possible grâce à une vente exceptionnelle organisée par L’Auberge de l’Ile Barbe du 13 au 15 mai.

Ce n’est pas dans nos assiettes mais dans le mobilier que l’on va retrouver le célèbre cuisinier Jean-Christophe Ansanay-Alex ce week-end. Après plus de 30 ans derrière les fourneaux, le chef de L’Auberge de l’Ile Barbe décide de tourner la page. C’est une nouvelle histoire culinaire qu’il souhaite débuter d’ici l’été 2023, toujours sur une île mais plus au sud. Ce projet induit la fermeture de son restaurant, véritable institution lyonnaise.

Tables et chaises conçues sur mesure, vaisselle Bernardaud, argenterie, seaux à champagne, luminaires… Tout ne pouvant malheureusement pas suivre le chef dans sa nouvelle aventure, celui-ci a donc décidé d’organiser une grande vente. A cette occasion, les petits plats ont été mis dans les grands car ce ne sont pas un, ni deux mais trois jours qui sont consacrés à cet événement. En partenariat avec "La Vaisselle des chefs" c’est sous le soleil printanier que les visiteurs pourront faire l’acquisition de biens d’exception, du 13 au 15 mai, tout en profitant de la présence du chef.

Etoiles et déboires

Ayant obtenu une première étoile Michelin en 93 puis une seconde en 2002, élue en 2016 parmi les 100 meilleures tables du monde, L’Auberge de l’Ile Barbe est une référence culinaire lyonnaise. Cependant, certains évènements récents ont semble-t-il été fâcheux pour la table insulaire. Entre les multiples confinements, la perte de personnel et le cambriolage de sa cave en mai 2020, pour un préjudice avoisinant les 100 000 euros, la situation est devenue plus que délicate pour le restaurant. Depuis cette date, celui-ci n’a d’ailleurs pas de nouveau ouvert au grand public, ce qui a automatiquement entraîné la perte de sa dernière étoile (la seconde étant tombée en 2014). Dorénavant, seuls les dîners privés sur-mesure et sur réservation sont élaborés par le cuisinier mêlants tradition et créations.

Pratique

Quand ? La vente "Vaisselle des Chefs de L'Auberge de l'Ile Barbe" se déroulera vendredi 13 et samedi 14 mai de de 14h à 19h et le dimanche 15 mai de 10h à 15h.

Où ? Auberge de L'Ile Barbe, place. Notre Dame de l'Île Barbe, Lyon 9e.

LyonParking sur la partie publique de l'Ile Barbe - places limitées