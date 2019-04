A Lyon, la Mère Brazier régale désormais dans le quartier Foch

La Mère Brazier vient d'ouvrir une nouvelle adresse à deux palets d'or de Bernachon.

Chic. Forcément, on est dans le 6e. Et pas n'importe quel 6e, le quartier Foch, le beau linge. Suprême. Parce que la palette de produits sélectionnés compose tout simplement le dessus du panier. Le tout est signé Mathieu Viannay, cuisinier double étoilé Michelin de la Mère Brazier (rue Royale, 1er).

Deux ans après l'ouverture de son épicerie comptoir de haute volée à Vaise (53, rue de Saint Cyr), le chef aux quasi trois macarons (selon nous) "coquilles Saint-Jacques, mangue, noix fraîches et truffe noire, duxelle de champignons et nage au vin jaune" et "gambas carabineros, gelée de carapaces et langue d'oursin", remet le couvert, près de la boutique de son copain chocolatier Philippe Bernachon.

Au programme : boulangerie, épicerie fine, crèmerie, pâtisserie, cave à vins, sept pâtés croûte (dont l'Oreiller de la Belle Aurore et la Toque du Président (Adolphe Clerc), deux des trois fameux "pâtés de Belley"), jambons crus porc noir de Bigorre, charcuterie corse de l'Oru di Piazza, remarquables pains bio et au levain (farines sélectionnés dans la région lyonnaise, ça mérite d'être souligné), pas moins de vingt-deux fromages affinés par la Mère Richard et le Meilleur Ouvrier de France Christian Janier, les huiles d'Alexis Munoz, les vinaigres de L'Huilerie Beaujolaise, les moutardes Edmond Fallot, les cornichons de la Maison Marc, les olives kalamata signées Kαlios, les sardines et filets d'anchois La Guildive, le thon Ortiz, les confitures Anatra, les thés Wilkin & Sons, les P'tit beurre by Vincent Guerlais, les Petits sablés de Marquise de Sablé, lespâtes Gentile ou les soupes d'araignée de mer de O Mà Gourmandises.

Ce qu'on en pense ? Dantesque (avec ce petit bémol que l'endroit devrait plus simplement s'appeler épicerie, la boutique ne proposant pas de comptoir, autre logistique certainement).

L'Epicerie Comptoir Mère Brazier

43, cours Franklin Roosevelt

Lyon 6e

04 26 78 78 25