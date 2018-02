Travaux de la Part-Dieu : quelles conséquences sur la circulation ?

Avant de découvrir la nouvelle Part Dieu en 2022 / 2023, il faudra s'armer de patience et adapter ses déplacements dans le quartier. Les travaux qui devraient durer cinq ans vont entraîner de nombreux bouleversements pour les Lyonnais. Usagers des TCL, piétons, cyclistes ou automobilistes verront leur trajet bouleversé.

Depuis quelques mois, des travaux d’envergure transforment le quartier de Lyon Part-Dieu. La Métropole de Lyon a dévoilé un calendrier des travaux qui s’échelonneront jusqu’en 2023. L'objectif est triple : faire de ce quartier un lieu attractif, vivant et mobile. En attendant, les conséquences immédiates des travaux se répercutent sur le trajet quotidien des Lyonnais.

L’avenue Pompidou et le boulevard Vivier Merle fermés

Depuis le 15 janvier, le tunnel Brotteaux-Servient est fermé, non sans entraîner le mécontentement des usagers. La fermeture de deux autres axes névralgiques va fortement impacter les automobilistes, et ce, dès la semaine prochaine. Lundi 5 mars, l’avenue George Pompidou sera fermée à la circulation et ce, jusqu’en 2022. Fin mai, le tunnel et le boulevard Vivier Merle ne seront plus accessibles.

Les travaux de réaménagement de la place de Francfort, située derrière la gare, vont de plus entraîner la fermeture du parking dépose-minute. La livraison du nouvel emplacement est prévue pour septembre. Cette fermeture, qui fait suite à la fermeture du parking 3000 du centre commercial de la Part Dieu risque de rendre périlleux tout stationnement dans le quartier pendant les travaux.

La fermeture de ces deux axes importants entraînera également des conséquences pour les piétons qui devront emprunter de nouveaux itinéraires. Marquages au sol et aiguillages seront de la partie pour se rendre ou passer par la Part Dieu.

Depuis vendredi dernier, la sortie principale du métro B pour la gare a été dirigée vers le Boulevard Vivier Merle. La ligne de bus C9 sera également déviée à compter du 5 mars 2018 par la rue Paul Bert, l’ensemble des arrêts de la ligne seront néanmoins maintenus.

La Métropole s’est engagée à mettre en place une information en temps réel du déroulement des travaux, les usagers sont invités à se connecter sur le site Onlymoov.com. Enfin, les conducteurs sont aujourd'hui orientés vers les parcs relais (déjà saturés), mais aussi vers les transports en commun, dont la ligne T3 (elle-même déjà saturée). Pour les prochains mois, la circulation à vélo et à pied demeurent les alternatives les plus certaines.