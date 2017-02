Ils achètent un portable avec des faux billets achetés sur le Dark Web

Quatre jeunes Lyonnais ont été arrêtés pour avoir acheté un téléphone portable au moyen de faux billets commandés sur le Dark Web.

©Tim Douet

Quatre Lyonnais âgés de 17 à 22 ans ont été interpellés ce lundi entre 18h20 et 18h30 dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelque temps plus tôt, ils avaient acheté un téléphone à une Lyonnaise de 19 ans avec sept faux billets de 50 euros. Ils ont reconnu avoir commandé ces billets sur le Dark Web et acheté le téléphone avec.

Des perquisitions ont été menées à leurs domiciles, ce qui a permis la découverte de sept autres faux billets. Deux des mis en cause ont été laissés libres en raison de leur moindre implication. Les deux autres vont être présentés au parquet ce mercredi pour "faux et usage de faux et escroqueries".