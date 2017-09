Lyon : des Journées Européennes du Patrimoine "au fil de l'eau"

C’est le rendez-vous culturel de l’année. Pour cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 650 animations, 400 sites et monuments dont une quinzaine inédits sont à découvrir le weekend des 16 et 17 septembre.

A l’occasion du 25e anniversaire de la loi sur l’eau (3 janvier 1992), la métropole propose cette année lors des Journées du patrimoine de découvrir Lyon "Au fil de l’eau". Un thème "particulièrement en valeur sur la métropole puisque celle-ci s’organise autour des deux grands axes que sont le Rhône et la Saône" explique Myriam Picot, vice-présidente de la métropole déléguée à la culture. Sur les 650 activités proposées les 16 et 17 septembre, 200 sont articulées autour de ce thème. La Darse de Confluence accueillera notamment un dispositif d’art environnemental composé de 8 installations artistiques et multimédias. Au programme : des projections en tous genres mais aussi une baleine lumineuse, véritable "machinerie aquatique à taille réelle". Un spectacle pensé et conçu par la compagnie Louxor qui investira les lieux le temps d’un weekend.

Escale à l'Ile Barbe et visite d'une écluse

Au cours du weekend, la métropole propose également d’embarquer à bord d’une péniche des Voies Navigables de France le temps d'une croisière le long des rives du Rhône et de la Saône. En chemin, une escale sera faîte à l’Ile Barbe afin de découvrir la Chapelle des Pèlerins. Bâtie au XIIe siècle, la bâtisse fait l’objet de travaux de restauration. Un lieu qui mérite le coup d’œil.

Toujours sur l’Ile Barbe, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité : le musée Jean Couty, où sont présentées les œuvres de cette figure lyonnaise de la peinture, connu pour ses toiles représentant les fleuves de la ville.

Parmi les nouveautés de cette édition des Journées du patrimoine : la visite de l’écluse de Couzon-Rochetaillée qui a récemment fait l’objet de travaux de rallongement. Un joli point de vue à partir du belvédère mais surtout du mirador qui permet de surveiller le site.

Pour ceux qui ont le mal de mer, pas de panique : bien d’autres activités sont proposées durant le weekend. Concerts, expositions, ateliers et visites, il y en aura pour tous les goûts. Les grands classiques des journées du patrimoine, à savoir l'Hôtel de ville, l'Opéra ou la préfecture ouvriront bien entendu leurs portes.

NB : contrairement à ce qui est annoncé dans le programme en ligne des JEP, le poste d’aiguillage de Perrache ne sera pas ouvert au public (pour ceux qui s’étaient inscrits, la visite est maintenue, mais les explications sur le fonctionnement de l’aiguillage auront lieu devant des photos au pied du bâtiment).

Journées européennes du patrimoine – Samedi 16 et dimanche 17 septembre

