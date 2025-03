Lyon Urban Trail : les conditions de circulation à prévoir dimanche

La 17e édition du Lyon Urban Trail aura lieu ce dimanche 30 mars. Quelles sont les interdictions de stationnement et de circulation à prévoir ?

Ce dimanche 30 mars, dès 7h30 du matin, les participants à la 17e édition du LUT 2025 s'élanceront de la place Saint-Jean. Une édition qui affiche déjà un nouvel exploit. Alors que 2024 avait déjà enregistré un record d'affluence, avec 9 000 coureurs, 2025 le bat avec 9 500 inscrits.

Et qui dit événement sportif de grande ampleur dans la ville dit aussi restrictions de circulation et de stationnement.

Plusieurs axes sont concernés par des interdictions de stationnement dans la zone de course, au coeur du Vieux Lyon. Impossible donc de garer son véhicule place Saint-Jean du jeudi 27 mars à 6h au lundi 31 mars à 12h, rue Jean Carriès, rue de la Brèche, rue Tramassac, montée du Chemin Neuf et avenue Adolphe Max côté pair, du vendredi 28 mars à 6h au dimanche 30 mars à 20h. Enfin, les rues de la Bombarde, des Antonins, Saint-Étienne, Mandelot et des Estrées seront impraticables dimanche 30 mars de 4h du matin à 16h30.

Lire aussi : Lyon Urban Trail 2025 : tout ce qu’il faut savoir

Interdiction de circuler dans le Vieux-Lyon

La zone comprend également plusieurs interdictions de circulation. Ce dimanche, de 5h à 16h, il sera impossible de circuler place Saint-Jean, rue de la Bombarde, rue Tramassac, rue Jean Carries, rue de la Brèche, rue des Estrées, rue Mandelot, rue Saint-Étienne, rue Saint-Jean et montée du Chemin Neuf.

La rue de Trion et la rue des Macchabées seront fermées de 7h à 10h30 et la rue de l'Antiquaille interdite de 7h à 13h45. La montée Saint-Barthélémy sera, elle, coupée de 7h à 16h.

Le tunnel rue Terme privatisé

Clou du spectacle avec une côte de 500 m et un dénivelé positif de 70m, le tunnel de la rue Terme, sur les pentes de la Croix-Rousse sera, comme chaque année, privatisé pour les coureurs. Impossible donc de circuler en voiture.