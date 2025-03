Dissolution des ultras de l'ASSE : le gauche lyonnaise dit non

Alors qu'une manifestation a lieu à Saint-Étienne ce samedi 29 mars pour protester contre la dissolution des groupes de supporteurs stéphanois, la gauche lyonnaise leur a affirmé son soutien.

Une manifestation a débuté à Saint-Étienne ce midi. La raison ? Les Magic Fans et les Green Angels, les deux principaux groupes ultras de supporteurs stéphanois, sont menacés de dissolution par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

À 14h, le cortège qui s'était réuni place Jean-Jaurès s'est élancé en direction du stade Geoffroy Guichard, dans le calme. Les organisateurs avaient insisté sur la volonté d'un rassemblement pacifique, interdisant tout engin explosif et tout drapeau politique dans la foule.

Une manifestation à laquelle participent des élus socialistes, écologistes, insoumis, communistes et radicaux de gauche de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous partageons les arguments développés dans la tribune initiée par Pierrick Courbon, député de la Loire, qui rappelle le rôle essentiel des groupes de supporteurs organisés dans l’animation des tribunes et le dialogue avec les autorités pour garantir un encadrement sain des foules", a indiqué un communiqué commun.

Une "fausse bonne idée"

"Assimiler les supporteurs ultras à des fauteurs de troubles est une vision erronée et dangereuse, qui risque de déstabiliser encore plus les tribunes et d’attiser des tensions inutiles", continuent les élus de gauche.

"Les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas seulement des groupes de supporteurs : ils incarnent des valeurs de solidarité, d’entraide et d’engagement associatif".

"Ce projet de dissolution est une fausse bonne idée. Plutôt que de criminaliser les supporteurs, il est urgent de renouer un dialogue constructif et de s’inspirer des modèles européens qui privilégient les sanctions individuelles aux décisions collectives injustes et inefficaces", terminent les élus, qui indiquent être aux côtés des supporters à Saint-Étienne ce samedi.