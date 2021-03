Lyon : La SaintéLyon devient la "Asics SaintéLyon"

La plus grande classique de course nature française s'associe avec Asics, l’une des marques d’équipements sportifs référence au niveau international.

La SaintéLyon enregistre un renfort de taille avec comme nouveau partenaire équipementier ASICS au rang de partenaire titre pour les trois prochaines éditions (2021, 2022, 2023). Ce "naming", au niveau de partenariat le plus élevé, est une première pour la doyenne des courses d’ultra en France.

La SaintéLyon, rendez-vous trail-running incontournable de fin de saison, est devenue au fil des années un véritable phénomène et la plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants (17 000 coureurs).

Dans l'univers de la course à pied, Asics est déjà partenaire du Schneider Electric Marathon de Paris, du Marathon de Los Angeles ou encore de celui de Tokyo. La Asics SaintéLyon devient leur événement trail running référence en France.

"Continuer à grandir"

"Nous sommes très fiers de ce partenariat. Dans le contexte actuel, l’association d’une marque référence comme ASICS avec la SaintéLyon est un précieux gage de confiance mutuelle, explique Baptiste Guillot, directeur commercial d’Extra Sports, l'organisateur de la SaintéLyon. L’ouverture au principe du naming pour un "monument" comme La SaintéLyon nous a forcément interrogé mais ce type de partenariat s’est aujourd’hui fortement démocratisé, en particulier dans l’univers du running. Asiscs est une marque emblématique et ce partenariat est une réelle opportunité pour la SaintéLyon de sécuriser son organisation et de continuer à grandir. Nous souhaitons pouvoir initier avec eux des activations qui renforceront l’expérience participant ainsi que la notoriété de la manifestation en France et à l’étranger. Ce partenariat majeur est enfin un signal positif et un engagement fort en faveur de l’événementiel sportif outdoor, secteur durement touché depuis un an."

Du côté d'Asics, l'objectif est de "continuer à dynamiser nos actions dans l’univers du trail running. Nous souhaitons à terme être aussi reconnus dans l’univers du Trail que dans celui du Running" souligne Arnaud Leroux, directeur marketing Asics France. Le choix de s’associer à la SaintéLyon nous semblait naturel, car nous partageons des valeurs communes. La SaintéLyon est le symbole d’un défi sportif exceptionnel et d’une expérience hors-norme, tout en restant une course populaire et accessible, ouverte au plus grand nombre. "