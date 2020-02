Lyon en force sur l'un des ultra trails les plus difficiles de la planète

Premier ultra trail XXL en terre corse, la "Terre des Dieux" augure de se ranger parmi les courses à pied de montagne les plus âpres du calendrier mondial.

Le GR20. Une star, un mythe à la réputation de dur à cuir. Le GR20, le seul sentier de "grande randonnée" connu dans le monde entier (qui connaît le GRR2, l'un des plus difficiles de la planète, celui-là même qu'emprunte l'ultratrail de La Diagonale des Fous ?).

Chaque année, 30 000 randonneurs se frottent à l'oblique, tracée en 1970, sur l'arête dorsale de la montagne Corse, de Calenzana, en Balagne, à Conca, petit village au-dessus de Porto-Vecchio, au sud-est de l’île. 180 kilomètres et 13 000 mètres de dénivelé positif.

En moyenne, il faut seize jours pour traverser l'île de Beauté via le GR20, à raison de sept heures de marche quotidienne. Une véritable montagne dans la mer.

14 % d'Auralpins

Le 23 juillet, 500 coureurs triés sur le volet (il faut justifier d'un trail de plus de 100km en continu, 5000m de D+ et un passage minium à 1500m d'altitude l'année précédente) s'élanceront pour le premier ultra trail en terre corse. 165 kilomètres et 11 500 mètres de dénivelé positif à boucler en moins de 72 heures. 26 sommets à franchir, culminant entre 1 300 et 2 607 mètres d'altitude, des sous-bois, de la forêt, de la montagne, du maquis et de la haute montagne. Un bon casse-pattes qui se place dans le calendrier mondial entre l'UT4M (Ultra tour des 4 massifs – Chartreuse, Vercors, Taillefer et Belledonne –, le mythique UTMB et le GRP (Grand Raid des Pyrénées).

Pour l'heure, quatre Rhodaniens – dont deux Lyonnais –, huit Haut-Savoyards, un Savoyard, deux Isérois, un Bourbonnais, un Ligérien, un Drômois et un Ardéchois sont inscrits. Soit environ 14 % des participants à ce jour. Parmi les élites d'Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Renouet, un sapeur-pompier de Romans-sur-Isère qui a fini 7e de la dernière Diagonale des Fous.