La saison 2019 de l'ultra-trailer François d’Haene

A 33 ans, François D’Haene fait partie des meilleurs coureurs de la planète de l’ultra-trail, si ce n'est pas le n°1 mondial. Il fait un point sur sa saison qui s'annonce très costaude et 100 % originale.

Il a notamment remporté à trois reprises l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), dont il en détient le record en 19h01mn03s, quatre fois le Grand Raid de La Réunion (Diagonale des Fous) et réalisé des records (FKT, "fastest known time") sur le GR 20 en Corse qu’il a bouclé en 31h06mn, le John Muir Trail en 2 jours et 19h26mn.

Quand il ne court pas, il est dans ses vignes, à Saint-Julien, dans le Beaujolais Sud.

Reprise de l'entraînement

"J'ai eu une fin de saison un peu plus relax au niveau sportif avec seulement une participation au marathon du Beaujolais afin de savourer ce bel événement, mais j’étais aussi bien occupé avec beaucoup de travail au sein du vignoble et j’ai pu profiter de ma famille, qui reste essentielle dans cet équilibre.

Après un mois complet sans sport, j'ai maintenant bien repris avec un très beau mois en endurance pour refaire une base globale. Maintenant il est temps de peaufiner cette forme et de la dynamiser un peu pour aller vers quelques compétitions de ski de randonnée afin de préparer tranquillement la célèbre Pierra-Menta de mi-mars dans le Beaufortain. Je serai au départ de celle-ci, comme depuis 11 ans avec mon beau-frère, c'est pour moi un très bon repère de fin d'hiver avant de me lancer dans ma saison estivale. "

Ses grands rendez-vous 2019

"En 2019, mon premier gros rendez-vous sera la Pierra-Menta en ski de rando. Ma saison de trail débutera à Madeire, avec le Madeira Island Ultra Trail (MIUT) fin avril (115 km - 7 200D+), puis j’enchainerai par quelques courses moins longues en France afin de me préparer pour la Hard Rock 100 (161 km - 10 000 D+) au Colorado mi-juillet. Je ferai une coupure cet été, avant de reprendre certainement sur une course de reprise en France et un projet, en cours de préparation, d'assez grande ampleur à l'étranger début octobre. Si tout se passe bien, je terminerai ma saison à l'Ultra Trail Cape Town (100 km - 4 300 D+) en Afrique du Sud début décembre. "

La Hard Rock 100 gros objectif sportif 2019

"C'est un gros challenge pour moi cette année. C'est un parcours magnifique mais exigeant et aussi très en altitude. Il va falloir que je me prépare spécifiquement pour cela en profitant de sorties en montagne La compétition aussi s'annonce très alléchante avec un beau plateau de coureurs que j'apprécie beaucoup donc cela me motive à fond !"

Le projet de FKT ("fastest known time") 2019

"Je suis en train de peaufiner tout cela mais j'ai envie de retourner sur un sentier historique et mythique qui me fait rêver. Sûrement aux États-Unis où deux sentiers me plaisent beaucoup. Dans l'idée cela sera une très longue aventure, un format inédit pour moi avec certainement de longues étapes et ceci sur plusieurs jours... mais pour l'instant tout ceci est en train de se monter donc je ne vous en dis pas plus ! J'ai encore en souvenir cette magnifique aventure sur le John Muir Trail et j'ai hâte de finir de planifier tout cela... "