Escapades : l’Isère en famille

L’Isère est une destination incontournable des vacances d’hiver en famille. En Oisans comme dans le Vercors, plusieurs stations ont concocté un programme pensé pour les parents et leurs enfants, des tout-petits aux plus grands.

Apprendre en douceur

Autrans-Méaudre est une toute petite station de ski vertacomicorienne qui a su conserver un esprit village authentique. Nichée à 1 050 mètres d’altitude entre les forêts de résineux, elle jouit d’une vue imprenable sur la chaîne des Alpes et le mont Blanc.

Dans ce décor de carte postale typique du Vercors, le ski alpin s’apprend en douceur sur les deux domaines (40 kilomètres de pistes), accessibles avec le même forfait et reliés par des navettes gratuites.

Depuis le télésiège du Gonçon, vous pourrez tester l’impressionnante Zipline Vercors : une tyrolienne géante de 1 250 mètres de long et 250 mètres de dénivelé ! À expérimenter à partir de 7 ans, seul ou en duo.

Plus d’informations sur station.autrans-meaudre.fr et réservation au 04 76 95 21 68 pour la tyrolienne

Dans la charmante station village de Vaujany, située face au superbe massif des Grandes Rousses, il est possible de prendre des cours de ski… en famille ! Plus besoin de déposer les enfants aux points de rassemblement du flocon ou de la 1re étoile. Ici, un moniteur de l’ESF de Vaujany prend le temps de donner des conseils à chacun des membres de la famille, lors d’une sortie d’une journée ou d’une demi-journée.

Plus d’informations au 04 76 80 71 80

Dernier hiver à l’Alpe du Grand Serre

Après un long suspense, l’attachante station de l’Alpe du Grand Serre ouvrira bel et bien le 21 décembre – si la neige est au rendez-vous – pour sa dernière saison d’hiver. Avant la fermeture définitive, venez profiter d’une station qui a tous les ingrédients pour ravir petits et grands : un domaine accessible et ensoleillé dans un cadre magnifique et une ambiance conviviale de petit village montagnard. La destination familiale par excellence, aux portes de l’Oisans.

Informations et forfaits sur matheysine-tourisme.com

Pour les tout-petits

Ce n’est pas parce qu’on est trop petit pour monter sur des skis qu’on doit se contenter de la luge. À Oz-en-Oisans, une station du grand domaine de L’Alpe d’Huez, les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent expérimenter la “snow draisienne”. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une draisienne classique, dont les roues ont été remplacées par des skis. Vos tout-petits pourront s’amuser avec cette bécane rassurante sur un parcours pensé juste pour eux.

Inscription au 04 76 80 78 01

En voilà une sortie qui change de la sempiternelle luge. À Vaujany, les enfants aussi peuvent se mettre dans la peau de mini-mushers. Le Ranch de l’Oisans est une association de bénévoles passionnés qui proposent des initiations à la conduite de chiens de traîneau dès 3 ans. Chaque séance comporte une partie théorique et une partie pratique avec les chiens. Dans le cadre sécurisé du baby-traîneau park, votre enfant pourra conduire son propre traîneau, avec son propre attelage !

Réservation sur ranchdeloisans.co

Pour un après-midi poétique, rendez-vous dans la fascinante grotte de glace d’Oz-en-Oisans, perchée à 2 700 mètres d’altitude sur le grand domaine de L’Alpe d’Huez. Posez vos skis et découvrez un univers féerique de sculptures délicates taillées dans la neige et la glace. Chaque année le thème imposé aux artistes pour créer les sculptures est différent. On doit cette exposition scintillante à des guides de haute montagne qui ont eu l’idée, il y a 20 ans, de construire cette grotte grâce à un tunnel rempli d’air et recouvert de neige. Un monde magique, dont vous ressortirez avec des étoiles plein les yeux !

Accès et informations sur oz-en-oisans.com

Avec les animaux

Vivez une expérience inoubliable en famille à Méaudre. En raquettes ou ski de randonnée, partez sur les traces de la faune sauvage avec deux accompagnateurs en montagne pas comme les autres : Iwen et Bilou, les loups de Patrick Ferrari. Celui-ci vous apprendra comment identifier les biches, cerfs, chevreuils, martres et lièvres qui se cachent dans la forêt grâce à leurs empreintes.

Réservation auprès de Patrick Ferrari : patrickferrari38@gmail.com

Sur les hauteurs de Vaujany, à l’aide d’une longue-vue, vous aurez la chance d’apercevoir des chamois et des vautours dans leur milieu naturel. Un animateur spécialisé vous enseignera les us et coutumes de ces animaux et leurs stratégies d’adaptation inédites pour survivre à l’hiver. Vous apprendrez aussi à réaliser des moulages à partir d’empreintes réelles de chamois ou de renards.

Renseignements au 04 76 11 11 91

Villard-de-Lans, principale commune du Vercors, possède une des rares fermes de poneys miniatures en France. En famille, venez passer un moment à Ludiponey, en compagnie de ces petits chevaux miniatures. De la taille d’un enfant, ils sont beaucoup moins impressionnants que des équidés classiques. Ici, il n’est pas question de monter sur les poneys miniatures mais de prendre soin d’eux. L’espace d’un instant, mettez-vous dans la peau d’un soigneur animalier, nourrissez-les, brossez-les et jouez même avec eux !

Plus d’informations sur cheval-vercors.com

Infos pratiques

Où manger ?

• Soirée fondue dans les télécabines de l’Enversin, à Vaujany : 04 76 11 42 70

• Les Tilleuls (cuisine traditionnelle et semi-gastronomique) à Autrans-Méaudre : 04 76 95 32 34

• L’Île d’Oz (restaurant traditionnel à plus de 2 000 mètres d’altitude, au cœur de la station Oz 3300 – 04 76 80 78 96

Où loger ?

• Hôtel Les Cimes à Vaujany – 04 76 09 04 09

• Le Nid des colibris (maison à côté de la ferme, visite et soin des animaux, produits de la ferme) à Autrans-Méaudre – 04 76 94 29 18 / 06 99 71 05 97

• Le chalet du Dahu (grand chalet dans un hameau, en demi-pension, avec piscine intérieure) à Oz –lechaletdudahu.com

Événements

• Le 22 décembre : Spectacle de patinage artistique “Les étoiles de la glace” à Vaujany

• Les 1er et 2 février : Aventure polaire (Course de chiens de traîneau, ski joering et pulka) à Méaudre

• Du 26 février au 4 mars : Festival Jeunes Bobines (festival de cinéma dès 3 ans) au Cairn, à Lans-en-Vercors

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures via l’A43 et l’A48 pour rejoindre Oz ou Autrans-Méaudre, rajouter 15 minutes pour Vaujany

• En train : TER Lyon-Grenoble (1 heure 30) puis car Transaltitude jusqu’à Oz/Vaujany (1 heure 30) ou Autrans-Méaudre (1 heure 15)