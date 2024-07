Escapades dans l'Ain : séjour fraîcheur en Terre Valserhône

Lyon Capitale vous emmène en Terre Valserhône, dans l’Ain, pour une escapade rafraîchissante 100 % nature. Au détour d’un sentier, vous aurez peut-être même la chance de croiser un diplodocus…

À l’extrémité du département de l’Ain se trouve un territoire préservé qui conserve jalousement la recette de vacances réussies : un accès rapide depuis Lyon, des paysages à couper le souffle et une nature préservée. Bienvenue en Terre Valserhône !

Au confluent du Rhône et de la Valserine, entre le haut Bugey, le pays de Gex et le massif jurassien, Terre Valserhône déroule ses plateaux verdoyants, ses vallées et ses combes ensoleillées. Pour des vacances ressourçantes et rafraîchissantes, suivez Lyon Capitale à la découverte de rivières sauvages, de cascades étonnantes et de bassins naturels creusés depuis des millénaires par les eaux aindinoises.

Les Marmites des géants © Marie Jacques / OT Terre Valserhône

Les Marmites des géants

D’après la légende, les géants du coin avaient l’habitude de mitonner de bons petits plats à Saint-Germain-de-Joux, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Valserhône.

Aujourd’hui, les géants ont disparu, laissant derrière eux leurs marmites ! En réalité, il s’agit de gigantesques bassins de 2 à 3 mètres de profondeur, creusés au fil du temps par la rivière la Semine et son affluent le Combet. Au départ d’un parking situé le long de la D33, une boucle bucolique de 45 minutes vous permet d’aller admirer ces impressionnants trous d’eaux depuis une passerelle piétonne sécurisée.

Vous apercevrez les truites y évoluer avec agilité, glissant de l’un à l’autre par une multitude de micro-cascades. Sur le chemin, vous croiserez l’ancienne scierie, restaurée, dont la roue à aube de 7 mètres de diamètre est la plus grande du département. Avec un peu de chance, vous la verrez peut-être tourner.

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Les pertes de la Valserine

La Valserine, c’est cette belle rivière aux eaux limpides qui prend sa source en haut de la combe de Mijoux, à 1 200 mètres d’altitude, pour rejoindre le Rhône à Valserhône. Au XVIIe siècle, elle marqua la frontière entre la France et la Savoie pendant plus de 150 ans, et servit de ligne de démarcation pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Elle est aussi la première rivière française à avoir été labellisée “Rivière Sauvage” en raison de sa pureté, particulièrement appréciée des truites ! Depuis le centre-ville de Valserhône, un sentier aménagé suit les berges de cette rivière historique durant deux heures (accès depuis le parking P2 “départ voie du tram” ou le P3 le long de la D1804). Soudain, le cours d’eau se perd dans un impressionnant labyrinthe de canyons calcaires ! Voilà les fameuses “pertes” de la Valserine, à admirer les pieds bien au sec.

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Cascade de la Dorche © Marie Jacques / OT Terre Valserhône

La Dorche sauvage

Moins connue que la Valserine, la Dorche fait elle aussi partie des cinq rivières sauvages de l’Ain. Ses eaux joueuses protègent une faune remarquable : écrevisse à pattes blanches, sonneur à ventre jaune, truite fario…

Au départ du stade municipal de Chanay, une boucle rafraîchissante de 2 heures 30 vous fera découvrir cet environnement sauvage rare. Une variante courte mais pentue vous mènera jusqu’au belvédère installé au-dessus de la cascade de la Dorche. Pour protéger cette dernière, il est formellement interdit d’y descendre.

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Cascade du Pain de Sucre © Marie Jacques / OT Terre Valserhône

La cascade du Pain de Sucre

Située sur la commune de Lhôpital, la cascade du Pain de Sucre est unique. Il s’agit d’une impressionnante stalagmite de 20 mètres de haut, arrosée depuis des siècles par la cascade de la Vézeronce qui coule entre les branches d’un joli cirque naturel.

Le cône ainsi formé lui a valu l’amusant nom de Pain de Sucre. Au pied de la stalagmite, l’eau a creusé un bassin d’eau claire de six mètres où il fait bon tremper les pieds. Cet environnement préservé, aussi beau que fragile, a été classé “espace naturel sensible”. Depuis le parking, au lieu-dit Le Parc, près du Rhône, il vous faudra marcher environ 10 minutes pour rejoindre la cascade. Attention, par temps humide le site se transforme en véritable patinoire !

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Le lac Genin © Tourisme Haut-Bugey

Ambiance canadienne au lac Genin

Niché à 831 mètres d’altitude au creux d’une clairière bordée de sapins, le lac Genin n’a pas volé son surnom de “petit Canada du haut Bugey”. Ce vaste plan d’eau de 8 hectares se trouve à cheval sur trois communes aindinoises : Oyonnax, Échallon et Charix. En été, la baignade y est surveillée. Vous pourrez aussi vous prélasser sur la plage de sable fin, pêcher ou découvrir ce magnifique site naturel à pied ou à vélo.

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Le Crêt de la Goutte © G. Blanchon / OT Terre Valserhône

Balade dans les pâturages

Du haut de ses 1 621 mètres d’altitude, le Crêt de la Goutte veille sur les pâturages émeraude du massif du Grand Crêt d’Eau. Là-haut, la vue porte sur les Alpes et jusqu’au lac Léman. Depuis le parking de la Charnaz, à Menthières, une agréable randonnée de 4 heures vous y mènera en douceur. Suivez le balisage jaune/rouge, blanc/rouge puis jaune à travers les forêts d’altitude haut-jurassiennes et les estives où paissent les troupeaux à la belle saison. Au sommet du Crêt de la Goutte, une croix a justement été érigée en hommage aux bergers.

Plus d’informations sur : terrevalserhone-tourisme.fr

Forêscape game

Avez-vous déjà fait un escape game, ce jeu d’aventure grandeur nature où vous devez résoudre des énigmes pour vous évader ? À cinq minutes du lac Genin, le parc d’aventure Oyoxygène vous propose de passer dans une autre dimension grâce à un escape game… en plein air. Facile ? Détrompez-vous : vous débuterez en pleine forêt, attachés les uns aux autres le long d’un câble qui vous guidera au fil de l’aventure. Prêts ? Vous avez une heure !

Plus d’informations sur : oyoxygene.com

Ne perdez pas le nord au Retord

Le plateau du Retord, dans le haut Valromey, offre de vastes étendues herbeuses qui donnent envie de s’y allonger quelques heures. De véritables steppes, à sillonner à pied ou à VTT, avec ou sans assistance électrique, au gré des nombreux itinéraires balisés. L’environnement idéal pour s’adonner à la course d’orientation. Justement, du 16 au 20 juillet, le plateau du Retord accueille une compétition internationale de course d’orientation. Cinq jours de courses ouvertes à tous pour découvrir la discipline ou se perfectionner aux côtés des meilleurs.

Plus d’informations et réservations sur : oocup.com

Dinoplagne © Marie Jacques / OT Terre Valserhône

Voyage au temps des dinosaures

Une virée à Jurassic Park, ça vous tente ? Il y a tout juste vingt ans, des passionnés de paléontologie ont découvert de nombreuses traces de dinosaures à la Plagne, entre Nantua et Valserhône.

Le début de plusieurs années de recherches et de travaux, pour mettre au jour ce qui est aujourd’hui la plus longue piste d’empreintes de dinosaures au monde ! À Dinoplagne, venez mettre vos pas dans ceux d’Odysseus, un dinosaure sauropode de plus de 30 mètres de long et au moins 40 tonnes qui vivait là il y a 150 millions d’années. Rassurez-vous, il est herbivore. Et si vous alliez le saluer pour de vrai ? Grâce à un casque de réalité virtuelle, embarquez pour un voyage bluffant à l’époque du jurassique !

Le pupitre d’Odysseus© G. Blanchon / OT Terre Valserhône

À la fin de la visite, les apprentis paléontologues découvriront peut-être quelques fossiles lors d’un atelier fouilles. Le 1er août, Dinoplagne restera exceptionnellement ouvert en soirée pour une visite spéciale au crépuscule. Comptez environ deux heures pour la visite, libre ou commentée.

Plus d’informations et réservations sur : dinoplagne.fr

Infos pratiques

Où loger ?

• Les Bulles des Géorennes - Champfromier – lesgeorennes.com

• Gîtes et chambres d’hôtes au Domaine du Très-Haut (gîte de France 4 épis) - Château de Montanges - gites-de-france-ain.com

• Hostellerie Reygrobellet (ancien relais de poste de 1836) - Saint-Germain-de-Joux - hotel-reygrobellet.com

Où se restaurer ?

• Auberge du Plâne (corps de ferme avec moutons, ânes et lamas, spécialités : cuisses de grenouille, poulet fermier, charcuterie maison) - Le Petit-Abergement, Haut-Valromey – aubergeduplane.fr

• Restaurant Reygrobellet (cuisine du marché et produits du terroir) - Saint-Germain-de-Joux - hotel-reygrobellet.com

• Le Sorgia (cuisine raffinée avec des produits du terroir) - Valserhône - lesorgia.fr

À ne pas manquer

• 12 juillet : Concert de l’été à Bellegarde-sur-Valserine

• Les 19 et 20 juillet : Festival de musique Le Cri de la goutte (12 artistes dont Flavia Coelho, Nickodemus et Sidi Wacho) à Menthières

• 21 juillet : Salon régional des professionnels de la monnaie et des cartes postales à Bellegarde-sur-Valserine

• Du 2 au 4 août : Nomad Reggae Festival (concerts, animations, stands, camping) à Anglefort

• 4 août : Fête du Dahu (défilé, animations, concert) à Lélex

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 1 h 15 depuis Lyon via l’A42 et l’A40

• En train : TER Lyon – Bellegarde-sur-Valserine (1 h 30)