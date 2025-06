Théâtre : nouvelles vagues aux Célestins

Pauline Laidet et Logan De Carvalho, deux jeunes artistes lyonnais (prix Incandescences en 2023), s’emparent pour la première fois de la scène des Célestins.

Dans Où nul ne nous attend, ils s’inspirent d’un chapitre central du roman de Virginia Woolf, Les Vagues, en le situant aujourd’hui.

Lors d’un repas de retrouvailles, six personnages recomposent leurs souvenirs et partent en quête d’une nouvelle place dans le groupe pour ne plus être là où on les attend.

Où nul ne nous attend – Du 3 au 14 juin aux Célestins