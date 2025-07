"Celles de la Terre" : l'État lance un podcast sur les femmes dans l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes

La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes lance un podcast sur les femmes en agriculture. (Photo Stéphane Ouzounoff / Hans Lucas via AFP)

La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes lance huit podcasts consacrés aux femmes du secteur agricole pour valoriser leur contribution dans un milieu encore largement masculin.

Le podcast "Celles de la Terre" réalisé par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes propose huit portraits de femmes évoluant dans l'agriculture. Cette série entend mettre en lumière la diversité des parcours dans un secteur où les femmes ne représentaient que 28% des actifs permanents en 2020.

L'initiative vise selon l'État à "casser les idées reçues sur la place des femmes" dans ces métiers traditionnellement considérés comme masculins. Le projet résulte d'une collaboration entre la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture, et France Travail.

Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Audioblog.