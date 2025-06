Paquets de cigarette, TNT, RSA… ce qui change en France et dans le Rhône ce 1er juin 

Hausse du prix des paquets de cigarette, baisse du prix du gaz, numérotation de la TNT, Lyon Capitale fait le point sur ce qui change ce dimanche 1er juin.

Qui dit début de mois dit changements. Lyon Capitale fait le point sur les changements notables dès ce dimanche 1er juin.

Baisse du prix du gaz

Bonne nouvelle pour ceux qui se chauffent au gaz. Le tarif de référence du kilowattheure (kWh) baisse en effet de 5,3 % à partir de ce 1er juin, passant de 0,1162 euro à 0,11 euro. À titre indicatif, pour une consommation de 11 500 kWh (consommation standard), cela représente une économie de 70 euros par an.

Hausse du prix de certains paquets de cigarette

C’est le cas notamment du paquet de Marlboro Red Collection de 20 cigarettes, qui passe de 10,40 euros à 10,95 euros, tout comme le paquet de Philip Morris Kings Collection en 20 unités.

Nouvelles règles de contrôle des demandeurs d’emploi

Dès ce 1er juin, un nouveau dispositif de contrôle de recherche d’emploi par les chômeurs sera mis en œuvre par France Travail et généralisé sur l’ensemble du territoire après avoir été testé dans huit régions. Désormais, si un demandeur d’emploi manque à ses obligations dans le cadre du "contrat d'engagement", il pourra être sanctionné "par la suspension d'au moins 30 %" de ses allocations pour une durée d'un à deux mois.

Réduction du loyer de solidarité

Les personnes résidant dans un logement social bénéficient de la réduction de loyer de solidarité si elles remplissent certaines conditions établies par le service public dès ce 1er juin. Cette aide au logement permet aux familles précaires d’avoir une diminution de loyer, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique dans laquelle il se situe.

Sanctions potentielles pour les bénéficiaires du RSA

Pour les bénéficiaires du RSA, il faudra faire attention dès ce dimanche. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025, les personnes touchant le RSA doivent établir et signer un contrat d’engagement avec 15 à 20 heures d’activités hebdomadaires. Au 1er juin, les sanctions en cas de non-respect de ces obligations fixées entrent en vigueur et peuvent aller jusqu’à la suspension voire la suppression du RSA.

Nouvelle numérotation de la TNT

Certaines chaînes de la TNT changent de numérotation le 6 juin. Le résultat notamment de l’arrivée de deux nouvelles chaînes : NOVO19 et T18, et de l’arrêt des diffusions de NRJ 12 et Canal+ sur la TNT. L’ordre des chaînes au sein de la numérotation actuelle reste le même. Les numéros 13, 14, 15 et 16 seront à terme attribués à BFMTV, CNEWS, LCI et FranceInfo.