"Shame of Thrones" au théâtre Comédie-Odéon : Jacques Chambon et Brigitte Jouffre en leur estival royaume…

Comme l’été dernier, Jacques Chambon et Brigitte Jouffre investissent la Comédie-Odéon avec leur pièce royale, Shame of Thrones - La fin d’un règne.

“J’avais envie de montrer Ubu Roi chez les Ceausescu”, c’est ainsi que Jacques Chambon évoque Shame of Thrones - La fin d’un règne.

Une pièce qu’il a écrite et qu’il joue avec celle qui est sa reine sur le plateau et sa compagne dans la vie, Brigitte Jouffre. Le spectacle parle aussi du couple, des problèmes et relations tendues que l’on peut y trouver quand les caractères se sont aigris au fur et à mesure que les années ont passé.



C’est avec un plaisir manifeste que Jacques Chambon se glisse dans la peau d’un souverain régnant sur un pays imaginaire, quelque part, peut-être, à l’est de l’Europe. Tandis que Brigitte Jouffre interprète, avec une délectation machiavélique, sa royale épouse.

Sur le plateau de la Comédie-Odéon, où le spectacle est de nouveau repris au mois de juillet, lui est en marcel, avec sa couronne ; et elle dans une élégante robe qui correspond davantage à son souverain statut. Ils s’ennuient. Pour se distraire, elle aimerait faire une charlotte à la framboise, bien que ce ne soit pas la saison.

Tandis qu’il fulmine contre son peuple, jamais assez soumis, tout en tentant de finir sa grille de mots croisés. De temps en temps, un coup de fil de leur intendant et homme de main, le bien nommé Paillasson, leur donne des nouvelles du royaume. Toujours mauvaises. Le peuple est affamé, la révolte gronde, un coup d’État pourrait bien se fomenter…

Une triste situation qui n’améliore pas l’humeur maussade de nos deux altesses. Les voilà qui se mettent à étaler de vieux contentieux. Les dossiers gênants, les tromperies et coucheries, passées et actuelles, sortent du placard… Il lui reproche son peu d’entrain dans leurs ébats, elle lui rétorque fielleusement qu’il se comporte en soudard.

C’est le grand déballage. Un vrai feu d’artifice où crépitent les répliques vachardes. Entre la brutalité de l’un et l’esprit sournois de l’autre, difficile de dire qui fait preuve de plus de cruauté.

Mais on rit de bon cœur tant les dialogues sont ciselés, tels les joyaux de la couronne. Ce qui n’empêche pas une réflexion plus profonde sur les déchirements conjugaux. Et les dangers d’un pouvoir absolu, tenu par un seul homme qui ne contrôle plus ses excès. Libre au spectateur de faire les rapprochements qu’il souhaite…

Shame of Thrones - La fin d’un règne –Du 3 au 27 juillet à la Comédie-Odéon