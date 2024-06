L’Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents a calculé plus de 1000 décharges de foudre dans la région Auvergne Rhône-Alpes entre hier et aujourd’hui.

Alors que la météo rhodanienne n’est pas clémente en ce moment et que les épisodes orageux se multiplient, l’Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents (Keraunos) a recensé plus de 1000 décharges de foudre ces dernières 24 heures.

Les régions les plus touchées sont l'ouest et le nord-ouest de l’Auvergne Rhône-Alpes (voir carte ci-dessous).