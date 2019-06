Trottinette électrique : Lime augmente ses prix à Lyon sans prévenir

Le service de location de trottinette électrique Lime a décidé d'augmenter ses tarifs à Lyon, une mauvaise surprise pour certains clients qui ont découvert le nouveau prix sur l'application sans recevoir de mail avant. Cette augmentation n'est que le début et d'autres services devraient suivre la tendance.

Un euro le déverrouillage, puis 15 centimes la minute, c'est terminé chez Lime ! En effet, depuis ce week-end, le service de location a augmenté ses tarifs et la minute est désormais facturée 22 centimes. Ainsi quand les dix minutes coûtaient 2,50 euros, déverrouillage à un euro compris, il faudra désormais payer 3,20 euros. Cette augmentation du prix horaire de 46 % est arrivée par surprise, les utilisateurs n'ayant pas été prévenus par mail, seul le montant a changé sur l'application.

Les services de location de trottinettes sont déjà chers à la base, et pour certains utilisateurs, l'achat d'un bon modèle autour de 400 euros se rentabilisera encore plus rapidement avec cette hausse des tarifs qui semble inéluctable pour l'ensemble des acteurs (lire ici). Si Lime est l'un des premiers a brisé le plafond des 15 centimes, il semble désormais sûr que d'autres suivront. En l'état actuel, le modèle économique de la location de trottinette reste impossible à équilibrer. Le cabinet de conseil Boston Consulting Group vient de publier une étude qui prouverait que le modèle économique n’est pas rentable. Il faut au minimum quatre mois d’exploitation par trottinette pour amortir son coût, or la durée de vie de ce type de deux-roues ne serait que de trois mois à cause de la casse et du vandalisme. Les prix augmentent et ce n'est donc que le début.