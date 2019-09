Too Good to Go

Too Good to Go, "trop bon pour être jeté" en français, est une application qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle met en relation les commerces comme les boulangeries, pâtisseries, épiceries ou restaurants... et les clients pour leur permettre de récupérer des paniers d'invendus à petit prix.

Alors que les initiatives se multiplient pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'application Too Good to Go fait partie des plus intéressantes. Ainsi, elle propose de solutionner deux problèmes : les commerces dans l'alimentaire ou la restauration qui se retrouvent parfois avec des invendus qu'ils ne peuvent pas écouler le lendemain et les clients qui cherchent parfois des bons plans à petit prix. Too Good to Go offre de les mettre en relation, tout en ayant un impact positif sur l'environnement, les déchets se retrouvent limités, tout comme le gaspillage.

Le bon plan durable en quelques clics

Le concept est simple : les commerçants, boulangeries, épiceries, hôtels... proposent des paniers d'invendus qu'il est possible de venir chercher en fin de matinée, ou en fin de journée (selon les préférences qu'ils auront renseignées).

Via l'application, les clients peuvent voir combien de paniers sont encore disponibles chez les commerçants, l'heure de collecte et les réserver d'un simple clic pour seulement un tiers du prix habituel. Attention, on ne choisit pas ce que l'on va collecter, les paniers sont "surprises". Il est cependant indiqué la nature des produits qu'il est possible d'avoir : fruits et légumes, viennoiseries, pains, pâtisseries, traiteurs, voire plat dans un restaurant. Le paiement se fait ensuite via l'application, puis il suffit de passer dans l'établissement pour venir chercher le panier. Histoire de respecter le concept jusqu'au bout, il est préférable de venir avec son contenant ou sa boite hermétique (obligatoire pour le restaurant). Quand certaines applications se perdent inutilement dans les options et interfaces labyrinthiques, To Good to Go est un modèle d'ergonomie.

Quelques regards noirs une fois, mais surtout un bon esprit

Selon notre propre expérience, mis à part une boulangerie où les regards noirs ont été légèrement décourageants pour la suite, c'est plutôt le bon esprit qui a pris le dessus à chaque fois. Les commerces évitent ainsi de jeter et sont souvent contents de jouer le jeu. Aucun n'a demandé de passer par la porte dérobée cachée à l'arrière du magasin.

De leur côté, les clients repartent parfois avec plus que ce qui était prévu à l'origine lors de la commande. Attention, les lieux les plus populaires se retrouvent rapidement ciblés en quelques minutes par les amateurs de bons plans et les paniers disparaissent parfois à la vitesse de l'éclair.

Lors de nos tests à Lyon, nous avons pu constater la très grande variété des types de paniers proposés avec aussi bien la possibilité de dîner à petit prix, de s'offrir un bon petit déjeuner pour le lendemain à la maison, ou de manger son sandwich à 14h30 au lieu de 12h30 sans payer le prix fort. À aucun moment les produits n'ont paru être de mauvaise qualité ou à la fraîcheur dépassée. Les fruits et légumes sont parfois abîmés, sans gravité, autrefois inutilement jetés alors qu'ils n'ont rien à envier aux autres.

Verdict

Bien pensé, ergonomique, écologique et d'une certaine manière amusante, Too Good to Go est une belle réussite. Commander ces paniers à petit prix est effectivement un bon plan et rien n'empêche d'en faire profiter autour de soi. Accessoirement, cela génère également moins de déchets à la maison.

L'absence de choix est effectivement une limite, surtout lorsque l'on a des allergies ou préférences alimentaires. Néanmoins, il est possible d'éviter d'être déçu en sélectionnant bien les commerces. La frustration vient surtout lorsque sa boulangerie préférée a déjà tout écoulé en quelques minutes. Les prix étant petits, Too Good to Go mérite au moins d'être testé une fois pour voir si l'on adhère au concept ou non.

To Good to Go sur Android et iOS