Quand la saison 8 de Game of Thrones sera-t-elle diffusée en France ?

La pression commence à monter, l'ultime saison de Game of Thrones arrive bientôt. Quand sera-t-elle diffusée en France et à quel prix ?

C'est bientôt terminé : la 8e saison de Games of Thrones sera la dernière. La série tirée de la saga de George R. R. Martin va enfin connaître son épilogue à travers 6 épisodes. Il faudra encore patienter un peu, puisque la série sera diffusée aux États-Unis à partir du 14 avril 2019.

En France, c'est OCS qui se chargera une nouvelle fois de les proposer avec une diffusion en simultané avec les États-Unis à 3 heures du matin, dans la nuit du 14 au 15 avril 2019. Pour ceux qui ne voudront pas rester debout (ou se lever très tôt), il sera possible de découvrir ce première épisode en vidéo à la demande dès le 15 avril sur la plateforme.

Le bouquet OCS qui comprend quatre chaînes de télévision est proposé à 9,99 euros par mois pour ceux qui veulent le regarder depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, ou à partir de 11,99 euros depuis la box de son opérateur ou un boitier type Apple TV. Les six épisodes devraient être diffusés sur deux mois, il faudra donc rester abonné durant cette période, mais OCS propose un mois gratuit pour ceux qui veulent tester ses services plus fiables et confortables que le piratage (et surtout légaux).