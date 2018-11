Les youtubeurs lyonnais soutiennent la campagne écologiste "On est prêts"

La campagne "On est prêts", lancée ce jeudi 15 novembre par 62 youtubeurs français veut agir pour le climat en présentant chaque jour un petit geste éco-responsable réalisable par tous, comme privilégier les gourdes au détriment des bouteilles en plastiques. Une initiative soutenue par quelques stars lyonnaises du net, comme John Rachid ou EnjoyPhoenix. Avec l'objectif de "préserver la vie sur terre", rien que ça.

Un mois pour prendre le pli. A l'instar du mois sans tabac, la campagne "On est prêts", veut veut donner de bonnes habitudes, mais en matière d'écologie. Lancée par 62 youtubeurs français, elle propose depuis ce jeudi 15 novembre un geste simple pour changer une habitude quotidienne, en la rendant plus écologique. L'idée est que ce changement soit aisément réalisable, pour créer une émulation positive. Ensemble ils ont une force de frappe énorme, notamment sur les 12-25 ans, puisqu'ils cumulent plusieurs millions d'abonnées chacun. Le projet est relié à la plateforme "Il est encore temps", développée lors des Marches pour le climat, organisées cet automne.

Evidemment, les stars du net ont commencé avec le numérique. Pour leur premier "défi", ce jeudi, ils proposaient de réduire l'empreinte carbone de chacun "en supprimant mes vieux mails, photos et vidéos, mes applications inutiles ou encore en me désabonnant des newsletters que je ne lis plus. En seulement 5 minutes, j'ai déjà diminué les émissions issues de ma consommation numérique". Vendredi ils proposaient de remplacer les bouteilles en plastique par des gourdes en inox remplies d'eau du robinet. En ce jour de mobilisations des gilets jaunes en France, le #OnEstPrêts colle à l'actualité en proposant un geste en matière de déplacements. "Je remplace un trajet en voiture par un ou plusieurs autres transports ou vélo, et je télécharge une appli de covoiturage ou consulte la liste des vélos en libre service par villes", explique Baptiste Lorber de la chaîne youtube Bapt&Gael.