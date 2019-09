Internet à domicile : faut-il souscrire à la box 4G+ de Free ?

Elle était attendue depuis longtemps, notamment dans certaines zones où la fibre ne semble pas vouloir arriver. Faut-il souscrire à l'offre box 4G+ de Free ?

La fibre est très loin d'être disponible partout en France, et certains abonnés se désolent encore d'avoir une connexion qui plafonne difficilement à 5 méga. En zone périurbaine, rien ne garantit également de pouvoir bénéficier des débits de la fibre optique. Les plus chanceux qui sont à proximité d'un central téléphonique peuvent espérer avoir un débit proche de 100 méga grâce à la technologie VDSL 2 qui utilise cette bonne vieille ligne de cuivre.

Des offres 4G box qui se multiplient

Dans ce contexte, certains se tournent vers des box 4G. Au lieu d'utiliser une connexion filaire, il profite ainsi des débits offerts par la téléphonie mobile en version "fixe", directement sur le réseau de leur maison. Ainsi, ils n'hésitent pas à mettre la carte Sim d'un abonnement classique dans une box compatible 4G, profitant de la tolérance plus ou moins importante des opérateurs sur la question.

Néanmoins, ces derniers ont rapidement compris l'opportunité de proposer de telles offres clé en main, tout en mettant en avant la promesse de débits théoriques bien supérieurs à l'ADSL et au VDSL 2. Il existe cependant plusieurs limites et comme les offres mobiles, le volume de donnée qu'il est possible d'utiliser tous les mois reste soumis à un quota. Dès lors, pas toujours simple d'envisager le visionnage de film sur Netflix en HD tous les soirs (6 Go les deux heures), voire difficile de s'en servir pour télécharger des jeux vidéo via une plateforme comme Steam avec certains titres qui dépassent les 50 Go.

Ainsi Orange propose son offre 4G Home avec 200 Go par mois à 36,99 euros mensuel (débit descendant jusqu'à 300 Mbit/s, box facturée à 4 euros par mois pendant deux ans, offerte sous condition, soit 40,99 euros).

Chez Bouygues, la 4G Box est à 32,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 42,99 euros avec Internet illimité, même si un bridage peut être mis en place en cas de dépassement de 200 Go (débit descendant jusqu'à 220 Mbit/s).

De son côté, SFR a également une box avec 200 Go d'Internet mensuel, pour 35 euros (là encore avec un débit descendant de 220 Mbit/s). Dans ces trois cas, il faudra être éligible à ce type d'offre. Là où la fibre existe, voire le VDSL 2, les opérateurs auront tendance à les renvoyer vers du "filaire" et non de la 4G.

Free entre dans le jeu

L'offre Box 4G+ de Free était particulièrement attendue, ne serait-ce que sur la question du prix. L'opérateur vient ainsi d'officialiser son arrivée sur le marché avec un abonnement 29,99 euros pour un quota mensuel de 250 Go. Par ailleurs, Free promet un débit théorique supérieur à ses concurrents : 320 Mbit/s, encore faut-il être à proximité d'une antenne (et que cette dernière ne soit pas saturée, la couverture réseau de Free peut être vérifiée via ce lien, en sélectionnant service 4G). Comme Orange, SFR ou Bouygues, l'offre de Free est sans engagement et simple à configurer, aucune compétence technique n'est requise. Des frais de mise en service de 19 euros sont facturés, mais peuvent être remboursés en cas de résiliation le premier mois.

Dès lors, dans ce contexte, en proposant le prix le plus bas, avec un quota satisfaisant pour des usages courants comme le web, streaming musical, un peu de vidéo, mais pas trop... Free impose son offre comme l'une des plus intéressantes de ce type de marché. Néanmoins, difficile de connaitre à l'avance ses débits, et c'est là que la partie "satisfait ou remboursé" peut peser dans la balance. Des utilisateurs coincés avec une connexion ADSL anémique n'en pouvant plus de devoir patienter pour le moindre usage basique auront tout intérêt à opter pour ce type d'offre, ou du moins essayer. En cas de déception sur les débits, il sera toujours possible de résilier facilement, mais l'expérience peut en valoir la peine surtout lorsque la fibre semble ne vouloir jamais arriver.