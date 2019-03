Une remontada de l'Asvel pour battre Monaco en coupe de France

Les basketteurs de Lyon-Villeurbanne ont remonté un handicap de 18 points pour se qualifier en demi-finale de la coupe de France, où ils affronteront Rouen (ProB).

Quelle réaction ! Après une élimination en Eurocoupe cette semaine et un début de match très difficile sur le parquet de l'Arena Loire de Trélazé, l'Asvel a finalement réussi à s'imposer contre Monaco, ce samedi soir, en quart de finale de la coupe de France (87-101). Mené 42-24 au bout d'un premier quart d'heure de jeu dominé par l'agressivité monégasque, les hommes de Zvezdan Mitrovic ont sonné la révolte par Miro Balan (11 points et 4 rebonds) et surtout Théo Maledon, auteur de 25 points en 28 minutes de jeu.

Sous ses nouvelles couleurs noires et blanches, la Green team, recollait au score à la mi-temps, profitant de l'apport de son banc. Avant que David Ligthy (12 points, 5 rebonds et 3 passes décisives) et Charles Kahudi (14 points et 3 rebonds), n'enfoncent la tête des monégasques sous l'eau. Une fois devant, l'Asvel ne sera plus inquiétée, et se qualifie finalement assez largement (87-101) pour une demi-finale de coupe de France où elle affrontera Roeun, pensionnaire de ProB. L'autre demi-finale verra Le Mans s'opposer à Levallois.