Une nouvelle recrue pour l'Olympique lyonnais, côté pelouse

Par communiqué de presse, l'Olympique lyonnais annonce l'arrivée d'une nouvelle recrue au club : "un ground manager".

Il y a une nouvelle recrue à l'Olympique lyonnais. Emmanuel Bonningue est nommé "ground manager", le manager du sol. Il sera en charge de la supervision de l'ensemble des pelouses du club, stade, centre d'entrainement et centre de formation. En septembre 2018, le "ground manager" du PSG était venu apporter son expertise pour aider l'Olympique lyonnais dans sa gestion des pelouses. La création de ce poste se fait dans la droite lignée de cette expertise.

Reste à voir si le club nommera un jour un "wifi manager", un "bees manager" pour ses abeilles, ou un "on attend le tram au stade toute l'année et pas que les soirs de match manager". Derrière les anglicismes et autres néologismes se cachent parfois des postes utiles !