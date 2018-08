Une fraude bancaire décelée sur la boutique en ligne de l’OL

La boutique en ligne de l’Olympique Lyonnais a été victime d’une fraude à la carte bancaire entre le 10 juin et le 1er août. La dizaine de personnes concernées ont tout de suite été prévenues par mail.

C’est un cas tout aussi rare qu’embêtant que l’Olympique Lyonnais a pris très au sérieux. En effet, le service informatique du club a décelé une tentative de fraude à la carte bancaire sur la boutique en ligne. On parle de fraude bancaire lorsqu’un achat qui vous est totalement étranger a été effectué avec vos comptes. La cyberattaque concerne exclusivement les achats effectués entre le 10 juin et le 1er août 2018. Au total, une dizaine de personnes auraient été touchées, mais ce chiffre n’est pas définitif. Le club a immédiatement déposé plainte et informé le Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de cette situation. L’OL a averti par mail tous les clients potentiellement touchés et a affirmé "avoir pris toutes les mesures techniques et opérationnelles pour mettre un terme définitif à cette cyberattaque". Aujourd’hui, le club assure que la boutique en ligne est de nouveau sécurisée.