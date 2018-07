Après une première période sans grande action, l'Olympique Lyonnais s'est démarqué avec un doublé de sa nouvelle recrue, Martin Terrier, pour son deuxième match de préparation.

L'Olympique lyonnais a pris le temps de trouver ses marques ce samedi soir au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu. En première période, les occasions de Bertrand Traoré et de Memphis Depay n'ont pas payé face aux Londoniens du club de Fulham. Mais ce match amical a pris une autre tournure après la pause avec un doublé de l'attaquant Martin Terrier, à la 63e puis à la 83e minute. L'attaquant qui a rejoint l'OL en janvier dernier avait terminé la saison au RC Strasbourg avant de commencer effectivement à l'OL aux entraînements de ce début d'été. En seulement deux matchs de préparation, le Nordiste en est déjà à son troisième but après avoir marqué la semaine dernière face à Sion sous les couleurs de l'OL. Son doublé en seconde période a permis aux Lyonnais de rester en confiance avant que Mariano n'inscrive un troisième but sur penalty et que Maxwell Cornet ne clôture le score un peu plus de dix minutes avant le coup de sifflet final. Le 12 août à 15 heures, l'OL jouera son troisième match de préparation contre Amiens au parc OL de Décines.